Getafe, Betis'in serisini bitirdi

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Getafe ile Real Betis karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Getafe 2-0'lık skorla kazandı.
Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Kiko Femenia ile 45+1. dakikada Martin Satriano kaydetti.
Ligde son 5 maçta 4. galibiyet alan Getafe, puanını 35'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan ve ligde 6 maç sonra yenilen Betis, 43 puanda kaldı.
Getafe, gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Betis ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.
Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Kiko Femenia ile 45+1. dakikada Martin Satriano kaydetti.
Ligde son 5 maçta 4. galibiyet alan Getafe, puanını 35'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan ve ligde 6 maç sonra yenilen Betis, 43 puanda kaldı.
Getafe, gelecek hafta Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Betis ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.