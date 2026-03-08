2. Lig'de olaylı maç: Bursaspor ölümden döndü!

Bursaspor: "Siz taş atın, biz gol atıp şampiyon olacağız! 💪" pic.twitter.com/wDxv8T1Ggd



— Sporx (@sporx) March 8, 2026

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Muşspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Bursaspor 1-0 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.Karşılaşmanın tek golü 19. dakikada Oğuzhan Açıl'ın kendi filelerine yolladığı topla geldi. Bu golle üstünlüğü yakalayan Bursaspor, maçın geri kalan bölümünde skor avantajını koruyarak galibiyete ulaştı.Ancak Muş'ta oynanan karşılaşmaya futboldan çok yaşanan tribün olayları damga vurdu. Ev sahibi takımın taraftarlarının attığı taş ve yabancı maddeler nedeniyle bazı Bursaspor taraftarlarının yaralandığı görüldü.Maçın ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi. Çelik açıklamasında,ifadelerini kullandı.Bursaspor, daha sonra sosyal medya hesabından,şeklinde bir paylaşım yaptı.