2. Lig'de olaylı maç: Bursaspor ölümden döndü!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor'un deplasmanda Muşspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta tribün olayları yaşandı. Atılan taş ve yabancı maddeler nedeniyle bazı Bursaspor taraftarları yaralanırken, kulüp başkanı Enes Çelik yaşananlara tepki gösterdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Muşspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Bursaspor 1-0 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın tek golü 19. dakikada Oğuzhan Açıl'ın kendi filelerine yolladığı topla geldi. Bu golle üstünlüğü yakalayan Bursaspor, maçın geri kalan bölümünde skor avantajını koruyarak galibiyete ulaştı.

Ancak Muş'ta oynanan karşılaşmaya futboldan çok yaşanan tribün olayları damga vurdu. Ev sahibi takımın taraftarlarının attığı taş ve yabancı maddeler nedeniyle bazı Bursaspor taraftarlarının yaralandığı görüldü.

ENES ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Maçın ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi. Çelik açıklamasında, "Oraya giden taraftarımızdan teknik direktörüne, futbolcusundan çalışanına kadar herkesi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Bizi güzel şekilde ağırlayan Muşspor Başkanı ve yönetimine teşekkür ederim. Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza koca koca taşlar atan karaktersizleri devletimize havale ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun. Yaralı taraftarımız bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Muş'ta yaşananlar kabul edilemez. Muş Emniyeti bu olayda sınıfta kalmıştır. Saygıdeğer İçişleri Bakanımızdan olaya el koymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



BURSASPOR'DAN PAYLAŞIM

Bursaspor, daha sonra sosyal medya hesabından, "Siz taş atın, biz gol atıp şampiyon olacağız!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
