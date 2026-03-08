Sami Uğurlu: 'Kesinlikle yabancı hakem gelmeli'

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise maça iyi hazırlandıklarını söyledi.



Uğurlu, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "Çok basit, olmaması gereken bir penaltı yapıldı. Orada yediğimiz golden sonra da oyundan düşmediğimizi söyleyebiliriz. Özellikle ilk yarıda oyuna daha çok hakimdik, topla daha çok oynayan takımdık. Golü bulabilirdik." diye konuştu.



İkinci yarıda bazı riskleri almak zorunda olduklarını anlatan Uğurlu, şunları kaydetti:



"Oyuncu değişiklikleri yaptık. Ön bölgede daha kalabalık olmak istedik. Tabii o riskleri aldığın zaman pozisyon da veriyorsun ister istemez. Ön bölgede kalabalık olup kenar ortalarla sonuca gitmek istedik, olmadı. Bazen maç şansının yanınızda olması gerekiyor. Bugün o gün değildi diye düşünüyorum. Ancak hiçbir zaman pes etmedik, pes etmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Ligde kalacağımıza maç öncesi ne kadar güveniyorsak şimdi de güveniyoruz. Daha fazla çalışacağız. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Özellikle bu haftalarda basit hata yapmamak gerekiyor. Elinden gelenin daha iyisini yapmak gerekiyor. Biz de bunun için çalışacağız. Oyuncularımız da aynı şekilde. Önemli bir maçtı. Kazanmayı da çok istemiştik. İyi de çalıştık, iyi de hazırlandık. Ancak maalesef bazen istediğin sonuçları yaklaşsan da alamıyorsun. Bugün onlardan birisi diye düşünüyorum. Çaykur Rizespor'u tebrik ediyorum."



Maçtaki hakem yönetimiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Uğurlu, şöyle konuştu:



"Türk hakemlerine güveniyoruz. Hep bunları söyledik. Onlar kalsın, onlar yönetsin. Ama dediğimiz gibi olmuyorsa bence nasıl yabancı teknik direktör varsa yabancı başkan varsa, yabancı futbolcu varsa son zamanlarda diyeyim, kesinlikle Türkiye'ye yabancı hakem gelmesi gerekiyor. Çünkü etkilendiklerini düşünüyorum her anlamda. Şimdi yabancı hakem bizimkilerden daha iyidir demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Bizim de iyi hakemlerimiz var. Ancak etkilendiklerini düşünüyorum. Maça göre etkilendiklerini, rakibe göre etkilendiklerini, biraz Türkiye'nin gözü yukarıda. Baktığınızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye'nin kalbi. Büyük takımlar, büyük kulüpler, büyük camialar. Tabii ki de bunu anlıyorum, oradan değerlendiriliyor. Aslında biraz aşağıya baktığınız zaman, kafayı çevirdiğinde daha büyük ihtiyacın alt tarafta olduğunu düşünüyorum."



