08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
1-032'
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
0-06'
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
3-075'
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-047'
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
0-021'
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-075'
08 Mart
Bologna-Verona
1-277'
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Sami Uğurlu: "Kesinlikle yabancı hakem gelmeli"

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 1-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

08 Mart 2026 18:00
Sami Uğurlu: 'Kesinlikle yabancı hakem gelmeli'
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

Uğurlu, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "Çok basit, olmaması gereken bir penaltı yapıldı. Orada yediğimiz golden sonra da oyundan düşmediğimizi söyleyebiliriz. Özellikle ilk yarıda oyuna daha çok hakimdik, topla daha çok oynayan takımdık. Golü bulabilirdik." diye konuştu.

İkinci yarıda bazı riskleri almak zorunda olduklarını anlatan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Oyuncu değişiklikleri yaptık. Ön bölgede daha kalabalık olmak istedik. Tabii o riskleri aldığın zaman pozisyon da veriyorsun ister istemez. Ön bölgede kalabalık olup kenar ortalarla sonuca gitmek istedik, olmadı. Bazen maç şansının yanınızda olması gerekiyor. Bugün o gün değildi diye düşünüyorum. Ancak hiçbir zaman pes etmedik, pes etmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Ligde kalacağımıza maç öncesi ne kadar güveniyorsak şimdi de güveniyoruz. Daha fazla çalışacağız. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Özellikle bu haftalarda basit hata yapmamak gerekiyor. Elinden gelenin daha iyisini yapmak gerekiyor. Biz de bunun için çalışacağız. Oyuncularımız da aynı şekilde. Önemli bir maçtı. Kazanmayı da çok istemiştik. İyi de çalıştık, iyi de hazırlandık. Ancak maalesef bazen istediğin sonuçları yaklaşsan da alamıyorsun. Bugün onlardan birisi diye düşünüyorum. Çaykur Rizespor'u tebrik ediyorum."

Maçtaki hakem yönetimiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Uğurlu, şöyle konuştu:

"Türk hakemlerine güveniyoruz. Hep bunları söyledik. Onlar kalsın, onlar yönetsin. Ama dediğimiz gibi olmuyorsa bence nasıl yabancı teknik direktör varsa yabancı başkan varsa, yabancı futbolcu varsa son zamanlarda diyeyim, kesinlikle Türkiye'ye yabancı hakem gelmesi gerekiyor. Çünkü etkilendiklerini düşünüyorum her anlamda. Şimdi yabancı hakem bizimkilerden daha iyidir demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Bizim de iyi hakemlerimiz var. Ancak etkilendiklerini düşünüyorum. Maça göre etkilendiklerini, rakibe göre etkilendiklerini, biraz Türkiye'nin gözü yukarıda. Baktığınızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye'nin kalbi. Büyük takımlar, büyük kulüpler, büyük camialar. Tabii ki de bunu anlıyorum, oradan değerlendiriliyor. Aslında biraz aşağıya baktığınız zaman, kafayı çevirdiğinde daha büyük ihtiyacın alt tarafta olduğunu düşünüyorum."

