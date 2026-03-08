08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
13:30
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
15:30
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
14:15
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
16:30
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
16:30
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
15:30
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
15:30
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
15:30
08 Mart
Gent-KV Mechelen
18:00
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
18:30
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
17:00
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
16:00
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
16:00
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
17:30
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
16:00
08 Mart
Getafe-Real Betis
18:15
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
13:30
08 Mart
Fulham-Southampton
15:00
08 Mart
Port Vale-Sunderland
16:30
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
14:30
08 Mart
Fiorentina-Parma
17:00
08 Mart
Bologna-Verona
17:00
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Galatasaray-Liverpool maçına olaylı hakem!

Galatasaray - Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği açıklandı. İspanyol hakemin geçmişte yönettiği Türk takımı maçları ve Valencia - Real Madrid karşılaşmasındaki tartışmalı düdüğü yeniden gündeme geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı akşamı oynanacak olan Galatasaray – Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Guillermo Cuadra olurken, AVAR görevini Valentin Gomez üstlenecek.

Deneyimli hakemin daha önce yönettiği karşılaşmalarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar ise dikkat çekiyor.

GIL MANZANO'NUN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARI MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri (2016/17)

Fenerbahçe 2-1 Monaco

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

Türkiye 2-0 Finlandiya

UEFA Uluslar Ligi B – Grup Aşaması (2018/19)

İsveç 2-3 Türkiye 

UEFA Avrupa Ligi – Grup Aşaması (2019/20)

Galatasaray 1-2 Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi – Grup Aşaması (2020/21)

Leipzig 2-0 Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri (2021/22)

Randers FC 1-1 Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri (2022/23)

Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

UEFA Avrupa Ligi – Grup Aşaması (2024/25)

Ajax 2-1 Galatasaray

VERDİĞİ KARARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Jesus Gil Manzano, 2 Mart 2024'te oynanan Valencia - Real Madrid karşılaşmasında verdiği karar ile uzun süre tartışılmıştı.

Mestalla Stadı'nda 2-2 sona eren mücadelede Manzano, 90+9. dakikada Real Madrid'in atağı sırasında bitiş düdüğünü çaldı. Hakemin düdüğünden sonra Jude Bellingham topu ağlara gönderdi ancak gol geçerli sayılmadı.

Pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulunan Bellingham'a kırmızı kart gösterilirken, Real Madrid yedek kulübesi ve teknik heyeti de sahaya girerek karara tepki gösterdi. Ancak Manzano'nun kararı değişmedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
