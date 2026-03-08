Galatasaray-Liverpool maçına olaylı hakem!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı akşamı oynanacak olan Galatasaray – Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.



Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Guillermo Cuadra olurken, AVAR görevini Valentin Gomez üstlenecek.



Deneyimli hakemin daha önce yönettiği karşılaşmalarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar ise dikkat çekiyor.



GIL MANZANO'NUN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARI MAÇLARI



UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri (2016/17)



Fenerbahçe 2-1 Monaco



2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri



Türkiye 2-0 Finlandiya



UEFA Uluslar Ligi B – Grup Aşaması (2018/19)



İsveç 2-3 Türkiye



UEFA Avrupa Ligi – Grup Aşaması (2019/20)



Galatasaray 1-2 Benfica



UEFA Şampiyonlar Ligi – Grup Aşaması (2020/21)



Leipzig 2-0 Başakşehir



UEFA Avrupa Ligi Elemeleri (2021/22)



Randers FC 1-1 Galatasaray



UEFA Avrupa Ligi Elemeleri (2022/23)



Fenerbahçe 4-1 Austria Wien



UEFA Avrupa Ligi – Grup Aşaması (2024/25)



Ajax 2-1 Galatasaray



VERDİĞİ KARARLA GÜNDEM OLMUŞTU



Jesus Gil Manzano, 2 Mart 2024'te oynanan Valencia - Real Madrid karşılaşmasında verdiği karar ile uzun süre tartışılmıştı.



Mestalla Stadı'nda 2-2 sona eren mücadelede Manzano, 90+9. dakikada Real Madrid'in atağı sırasında bitiş düdüğünü çaldı. Hakemin düdüğünden sonra Jude Bellingham topu ağlara gönderdi ancak gol geçerli sayılmadı.



Pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulunan Bellingham'a kırmızı kart gösterilirken, Real Madrid yedek kulübesi ve teknik heyeti de sahaya girerek karara tepki gösterdi. Ancak Manzano'nun kararı değişmedi.





👀🔙Jesus Gil Manzano'nun yönettiği olaylı maç



ℹ️Manzano bu maçtan sonra tam 10 ay boyunca hiçbir Real Madrid maçına atanmamıştı.pic.twitter.com/ncfbWL8949 https://t.co/w1I6gaNZOT



