Lens hata yapmadı; PSG ile yakın temas

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Lens ile Metz karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 3-0'lık skorla kazandı.
Lens'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Saud Abdulhamid, 46. dakikada Florian Thauvin ve 52. dakikada Amadou Haidara kaydetti.
PSG'nin Monaco'ya yenildiği haftada kazanan Lens, puanını 56'ya yükseltti ve 1 puan geriden takibini sürdürdü.
Son sıradaki Metz ise 13 puanda kaldı.
Lens, gelecek hafta Lorient'e konuk olacak. Metz ise evinde Toulouse'u ağırlayacak.
