08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
2-290'
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-3
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
1-1
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
0-065'
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
1-040'
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-2
08 Mart
Benfica-FC Porto
0-2DA
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
0-4
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
2-0
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
1-164'
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
2-490'
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-4
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
3-0
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
2-1
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-4

Szymanski attı, Rennes seriye bağladı

Szymanski'nin ilk golünü attığı maçta Rennes, Nice deplasmanında 4-0'lık skorla kazandı.

calendar 08 Mart 2026 21:13
Szymanski attı, Rennes seriye bağladı
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Nice ile Rennes karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Rennes 4-0'lık skorla kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Esteban Lepaul, 20. dakikada Sebastian Szymanski, 74. dakikada Ludovic Blas ve 90+2. dakikada Nordi Mukiele attı.

Rennes futbolcusu Esteban Lepaul, 36. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

SZYMANSKI'DEN İLK GOL

Rennes formasıyla 7. lig maçına çıkan Sebastian Szymanski, 2 asistinin yanına ilk golünü ekledi.

RENNES'İN BÜYÜK YÜKSELİŞİ

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Rennes, puanını 43'e yükseltti ve sıralamada 6'ya kadar çıktı.

Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Nice, 24 puanla küme düşme barajının bir üstünde kaldı.

Rennes, gelecek hafta 5. sırada yer alan Lille'i ağırlayacak. Nice ise Angers deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 15 10 0 56 25 55
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 12 6 27 29 33
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
