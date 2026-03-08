Szymanski attı, Rennes seriye bağladı

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Nice ile Rennes karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Rennes 4-0'lık skorla kazandı.
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Esteban Lepaul, 20. dakikada Sebastian Szymanski, 74. dakikada Ludovic Blas ve 90+2. dakikada Nordi Mukiele attı.
Rennes futbolcusu Esteban Lepaul, 36. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
SZYMANSKI'DEN İLK GOL
Rennes formasıyla 7. lig maçına çıkan Sebastian Szymanski, 2 asistinin yanına ilk golünü ekledi.
RENNES'İN BÜYÜK YÜKSELİŞİ
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Rennes, puanını 43'e yükseltti ve sıralamada 6'ya kadar çıktı.
Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Nice, 24 puanla küme düşme barajının bir üstünde kaldı.
Rennes, gelecek hafta 5. sırada yer alan Lille'i ağırlayacak. Nice ise Angers deplasmanına gidecek.
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Esteban Lepaul, 20. dakikada Sebastian Szymanski, 74. dakikada Ludovic Blas ve 90+2. dakikada Nordi Mukiele attı.
Rennes futbolcusu Esteban Lepaul, 36. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
SZYMANSKI'DEN İLK GOL
Rennes formasıyla 7. lig maçına çıkan Sebastian Szymanski, 2 asistinin yanına ilk golünü ekledi.
RENNES'İN BÜYÜK YÜKSELİŞİ
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Rennes, puanını 43'e yükseltti ve sıralamada 6'ya kadar çıktı.
Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Nice, 24 puanla küme düşme barajının bir üstünde kaldı.
Rennes, gelecek hafta 5. sırada yer alan Lille'i ağırlayacak. Nice ise Angers deplasmanına gidecek.