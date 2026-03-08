Szymanski attı, Rennes seriye bağladı

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Nice ile Rennes karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Rennes 4-0'lık skorla kazandı.



Rennes'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Esteban Lepaul, 20. dakikada Sebastian Szymanski, 74. dakikada Ludovic Blas ve 90+2. dakikada Nordi Mukiele attı.



Rennes futbolcusu Esteban Lepaul, 36. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.



SZYMANSKI'DEN İLK GOL



Rennes formasıyla 7. lig maçına çıkan Sebastian Szymanski, 2 asistinin yanına ilk golünü ekledi.



RENNES'İN BÜYÜK YÜKSELİŞİ



Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Rennes, puanını 43'e yükseltti ve sıralamada 6'ya kadar çıktı.



Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Nice, 24 puanla küme düşme barajının bir üstünde kaldı.



Rennes, gelecek hafta 5. sırada yer alan Lille'i ağırlayacak. Nice ise Angers deplasmanına gidecek.



