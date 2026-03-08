Jose Mourinho, gol sevinci sırasında yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kartı gördü.pic.twitter.com/e1vO0Phj2d



Portekiz Ligi'nin 25. haftasında dev maçta Benfica, sahasında Porto ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maç 2-2 sona erdi.Lig lideri Porto, 10. dakikada Victor Mow Froholdt ve 40. dakikada Oskar Pietuszewski ile Benfica deplasmanında 2-0'ı buldu.Benfica, 69. dakikada Andreas Schjelderup ve 88. dakikada Leandro Barreiro ile sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.Porto'de milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 78 dakika sahada kaldı.Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının attığı ikinci golün ardından kırmızı kart gördü. Benfica'dan Nicolas Otamendi de 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Porto 66, Benfica 59 puana yükseldi.Ligin gelecek haftasında Porto, sahasında Moreirense'yi ağırlayacak. Benfica, Arouca deplasmanına gidecek.