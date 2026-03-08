08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
1-116'
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-371'
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
0-0DA
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-282'
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
0-2DA
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
1-0DA
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
1-116'
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-245'
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
2-045'
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
0-018'
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-1DA

Kenan Koçak: "Ruhumuzu ortaya koymadık"

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Boluspor maçının ardından konuştu.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Boluspor'a kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Koçak, "Mücadele etmeden, ortaya mücadele ruhumuzu koymadan sadece bizim için değil, sporda ve futbolda başarılı olunmaz. Biz bugün kazanmak için sahada ruhumuzu ortaya koymadık. Sadece kalitemize güvendik." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda kaliteli isimler olduğunu, bunun da sahada mücadeleyle doldurulması gerektiğini vurgulayan Koçak, "Oyuna yansıtmamız lazım. Maalesef bugün futbolun temel prensiplerini hiçbir şekilde sahaya yansıtmadık. Futbolun içeriğini konuşmaya bile gerek yok. Futbolun temel prensiplerini uygulamazsanız sahada galip gelme ihtimaliniz yoktur." ifadelerini kullandı.

Koçak, kendi ve taraftarlar adına üzgün olduğunu, hiç hak etmedikleri bir şekilde performans gösterdiklerini ve özür dilediklerini kaydetti.

Bahanelere sığınmamak gerektiğini söyleyen Koçak, "Sahada kimliğimizi ve gücümüzü göstermemiz lazım. Bizim önce bunu başarmamız lazım. Takımdaki kadroya bakıldığı zaman bu futbolcuları bu ligden herkes ister. Gerçekten de kaliteli futbolcular. Değerli futbolcular. Ama bu oyun maalesef isimlerle oynanmıyor. Bu oyun sahada mücadeleyle oynanıyor. Sahada birlik ve beraberlikle oynanıyor." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 15 10 0 54 23 55
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 12 6 25 27 33
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
