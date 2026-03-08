Kenan Koçak: 'Ruhumuzu ortaya koymadık'

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Boluspor'a kaybettikleri maçı değerlendirdi.



Koçak, "Mücadele etmeden, ortaya mücadele ruhumuzu koymadan sadece bizim için değil, sporda ve futbolda başarılı olunmaz. Biz bugün kazanmak için sahada ruhumuzu ortaya koymadık. Sadece kalitemize güvendik." değerlendirmesinde bulundu.



Takımda kaliteli isimler olduğunu, bunun da sahada mücadeleyle doldurulması gerektiğini vurgulayan Koçak, "Oyuna yansıtmamız lazım. Maalesef bugün futbolun temel prensiplerini hiçbir şekilde sahaya yansıtmadık. Futbolun içeriğini konuşmaya bile gerek yok. Futbolun temel prensiplerini uygulamazsanız sahada galip gelme ihtimaliniz yoktur." ifadelerini kullandı.



Koçak, kendi ve taraftarlar adına üzgün olduğunu, hiç hak etmedikleri bir şekilde performans gösterdiklerini ve özür dilediklerini kaydetti.



Bahanelere sığınmamak gerektiğini söyleyen Koçak, "Sahada kimliğimizi ve gücümüzü göstermemiz lazım. Bizim önce bunu başarmamız lazım. Takımdaki kadroya bakıldığı zaman bu futbolcuları bu ligden herkes ister. Gerçekten de kaliteli futbolcular. Değerli futbolcular. Ama bu oyun maalesef isimlerle oynanmıyor. Bu oyun sahada mücadeleyle oynanıyor. Sahada birlik ve beraberlikle oynanıyor." diye konuştu.



