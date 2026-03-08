Vıllareal ilk yarıda bulduğu goller ile kazandı

La Liga'nın 27. haftasında Villareal ile Elche karşı karşıya geldi.
Estadio de la Ceramica'da oynanan müsabakayı ev sahibi Villareal 2-1 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri; 31. dakikada Tajon Buchanan ve 41. dakikada Santiago Mourino kaydetti.
Elche'nin tek golü ise 83. dakikada Andre Silva'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Villareal puanını 44'e çıkarttı, Elche ise 26 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Villareal gelecek hafta deplasmanda Deportivo Alaves'e konuk olacak. Elche ise Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olacak.
