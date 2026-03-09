Kadıköy'de büyük tartışma! Yüksel Yıldırım'dan olay sözler!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının son anlarında sarı lacivertli tribünlerle kavga etti.90+5'te Sidiki Cherif'in golünün ardından Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe tribünleri arasında önce sözlü dalaşma yaşandı. Ardından tartışma daha ateşli bir hal aldı. Yüksel Yıldırım'ın da artan hiddetinin ardından locadaki diğer insanlar araya girdi.O bölüme giden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da olayların büyümesini engelledi.Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga daha da büyümeden sona erdi.Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.Yıldırım, hakem kararlarına tepki gösterdi.Yüksel Yıldırım, "dedi.Yıldırım,dedi.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım,dedi.Taraftarlar ile yaşadığı tartışmaya değinen Samsunspor Başkanı Yıldırım,dedi.Yıldırım,diye konuştu.Samsunspor Başkanı Yıldırım, "şeklinde gelen hatırlatmanın ardından" dedi.Yüksel Yıldırım,sözlerini sarf etti.Yüksel Yıldırım," açıklamasında bulundu.Yıldırım, taraftarla yaşadığı diyalog için,dedi.Samsunspor da Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan paylaşımlar yaptı ve hakem kararlarına tepki gösterdi.Samsunspor'un paylaşımında,denildi.Karadeniz ekibi ayrıca maçtan iki anın videosunu paylaştı.