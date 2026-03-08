Matteo Guendouzi, ligde siftah yaptı

Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de siftah yaptı.
Fenerbahçe'nin defansif orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, ligde ilk golünü attı.
Samsunspor maçının 15. dakikasında takımına beraberlik golünü getiren Fransız orta saha, Süper Kupa'da da Galatasaray filelerini havalandırmıştı.
