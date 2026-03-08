Kocaeli 7 eksikle Eyüp karşısında

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'la karşılaşacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Gürcan Hasova yönetecek.



LİG PERFORMANSI



Kocaeli temsilcisi, ligde çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 30 puanla 8. sırada yer alıyor.



Ligin ikinci devresine iyi başlamayan Körfez ekibi, oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.



Süper Lig'deki son 2 maçında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a mağlup olan Kocaelispor, ikas Eyüpspor karşısında puan almaya çalışacak.



7 EKSİK BULUNUYOR



Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Mahamadou Susoho Sissoho ve Can Keleş'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.



Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gören Rigoberto Rivas da ikas Eyüpspor mücadelesinde formasından uzak kalacak.



