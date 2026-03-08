Trabzonspor'a Folcarelli'den iyi haber

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Folcarelli'den, taraftarı mutlu edecek bir gelişme yaşandı.
En az 10 gün sahalardan uzak kalması beklenen oyuncu, beklenenden daha erken geri dönecek.
Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen 26 yaşındaki merkez orta saha, fiziksel olarak sakatlığını büyük oranda atlattı ve psikolojik toparlanma sürecine girdi.
Fatih Tekke, Fransız futbolcuyla görüşerek Pazartesi günkü Kayserispor maçında sahada olmasını isteyecek.
En az 10 gün sahalardan uzak kalması beklenen oyuncu, beklenenden daha erken geri dönecek.
Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen 26 yaşındaki merkez orta saha, fiziksel olarak sakatlığını büyük oranda atlattı ve psikolojik toparlanma sürecine girdi.
Fatih Tekke, Fransız futbolcuyla görüşerek Pazartesi günkü Kayserispor maçında sahada olmasını isteyecek.