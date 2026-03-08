08 Mart
Trabzonspor'un muhteşem üçlüsü!

Bu sezon bordo mavili takımın dış sahada 12 maçta attığı 24 golün 23'üne Augusto, Onuachu ve Muçi imza koydu

calendar 08 Mart 2026 13:29
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un muhteşem üçlüsü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bordo mavili takım, 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Zirve yolunda yara almak istemeyen Trabzonspor, önemli bir haftayı daha kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Karadeniz devinde bu karşılaşmada da yok edici hücum hattı Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi sahne almaya hazırlanıyor.

15 MAÇTA YENİLMEDİLER
Geride kalan 24 maçta 48 gol atan bordo-mavililerde Onuachu 18 golle takımın en skorer ismi olurken, Augusto ve Muçi 10'ar golle gol yükünü sırtlayan diğer isimler.

İç saha ve deplasmanda oynanan maçlarda toplam 38 gole imza atan üçlü, Trabzonspor'un skor üretiminde kilit rol oynuyor. Kayseri deplasmanında da performanslarıyla takımın en büyük kozu olması beklenen üçlü bordo-mavililerin deplasmanda oynadığı maçlardaki en büyük silahları olarak öne çıktılar.

Son 15 maçta rakibine dış sahada yenilmeyen Fırtına, bu müthiş seriyi sürdürmek istiyor.

TOPLAMDA 63 GOL ATTILAR

Trabzonspor2025-2026 sezonunda hücum hattında ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. 

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmalarda bordo-mavili ekip, rakip fileleri toplam 63 kez havalandırarak etkili bir hücum grafiği ortaya koydu. Karadeniz devi Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 48 gol kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 5 maçta 15 gol attı. Bordo-mavililer böylece sezon genelinde maç başına 2.17 gol ortalaması yakaladı.

6 SENENİN EN GOLCÜ TAKIMI

Fırtına'nın bu sezon ortaya koyduğu gol performansı son yılların en dikkat çekici istatistiklerinden biri oldu. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 24 hafta sonunda attığı 48 golle son 6 sezonun en skorer dönemlerinden birini yaşıyor.

Karadeniz devi daha önce sırasıyla 2020- 21 sezonunda 30 gol, 2021-22'de 42, 2022- 23'te 35, 2023-24'te 38, 2024-25'te ise 39 gol kaydetmişti. Trabzonspor bu sezon yakaladığı performansla yeniden hücum gücü yüksek takımlar arasına girmeyi başardı.

SADECE 3 MAÇITA GOL ATAMADILAR

Bordo-mavili ekip, bu sezon oynadığı 29 resmi maçın yalnızca 3'ünde gol atamadı. Trabzonspor; Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettiği maçta, Galatasaray ile oynadığı 0-0'lık karşılaşmada, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta gol bulamadı. Bu istatistik, Trabzonspor'un sezon boyunca hücumda istikrarlı bir performans ortaya koyduğunu gösterdi.

DEV GOLCÜ: ONUACHU

Trabzonspor'un hücum hattında en dikkat çeken isim ise Paul Onuachu oldu.

Nijeryalı golcü, Süper Lig'de oynadığı 21 maçta attığı 18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Onuachu ayrıca Türkiye Kupası'nda da 2 gol kaydetti. Toplamda 24 maçta 20 gole ulaşan yıldız futbolcu, bordo-mavililerin hücum gücünde kilit rol oynadı. Onuachu'nun performansı yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası istatistiklerde de dikkat çekti.

En iyi 10 lig baz alınarak hazırlanan gol ve asist katkısı listesinde 2.01 boyundaki yıldız, 18 gol ve 2 asistlik performansıyla 6. sıraya kadar yükseldi. Nijeryalı golcü, bu performansıyla Yanis Begraoui, İgor Thiago gibi isimleri geride bıraktı ve Feyenoord'un golcüsü Ayase Ueda ile aynı sırayı paylaştı. Listede ilk üç sırada ise şu yıldızlar yer aldı: Harry Kane 30 gol, 5 asist, Kylian Mbappe 23 gol, 4 asist, Erling Haaland 22 gol, 7 asist.

