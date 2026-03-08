07 Mart
Beşiktaş-Galatasaray
0-1
07 Mart
Başakşehir-Göztepe
2-1
07 Mart
Atalanta-Udinese
2-2
07 Mart
Juventus-Pisa
4-0
07 Mart
Nantes-Angers
0-1
07 Mart
Auxerre-Strasbourg
0-0
07 Mart
Toulouse-Marsilya
0-1
07 Mart
FC Groningen-Ajax
3-1
07 Mart
PSV Eindhoven-Alkmaar
2-1
07 Mart
Excelsior-SC Heerenveen
1-2
07 Mart
Darmstadt-Holstein Kiel
2-0
07 Mart
Nürnberg-Fortuna Düsseldorf
0-1
07 Mart
Paderborn-E.Braunschweig
1-1
07 Mart
Bochum-Kaiserslautern
3-2
07 Mart
OH Leuven-Westerlo
0-1
07 Mart
FCV Dender EH-Sporting Charleroi
2-2
07 Mart
Union St.Gilloise-Genk
2-1
07 Mart
Cagliari-Como
1-2
07 Mart
Wrexham-Chelsea
2-4UZS
07 Mart
Newcastle-M.City
1-3
07 Mart
FC Heidenheim-Hoffenheim
2-4
07 Mart
Erzurumspor-Manisa FK
8-1
07 Mart
Sivasspor-Keçiörengücü
0-1
07 Mart
Bandırmaspor-İstanbulspor
1-0
07 Mart
Arca Çorum FK-Hatayspor
3-1
07 Mart
Amed Sportif-Serik Belediyespor
1-0
07 Mart
Freiburg-Leverkusen
3-3
07 Mart
Mainz 05-VfB Stuttgart
2-2
07 Mart
Mansfield Town-Arsenal
1-2
07 Mart
RB Leipzig-Augsburg
2-1
07 Mart
Wolfsburg-Hamburger SV
1-2
07 Mart
FC Köln-B. Dortmund
1-2
07 Mart
Osasuna-Mallorca
2-2
07 Mart
Levante-Girona
1-1
07 Mart
Atletico Madrid-Real Sociedad
3-2
07 Mart
Athletic Bilbao-Barcelona
0-1
07 Mart
Hull City-Millwall
1-3

Formula 1'de ilk zafer Russell'ın

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya GP'de Mercedes duble yaptı. Ferrari'ler 3-4 ile takip etti.

calendar 08 Mart 2026 09:05 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 09:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Formula 1'de ilk zafer Russell'ın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya GP'de kazanan Mercedes oldu.

Mercedes pilotu George Russell damalı bayrağı ilk sırada geçti. Start anında patinajda kalan Russell, ikinci sıraya gerilese de 2. turda liderliği aldı, ardından 8. tura kadar mücadele sürdü ancak Russell rahat bir galibiyet elde etti.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Antonelli, start anında 7. sıraya kadar inmesine rağmen yarışı 2. sırada bitirdi.

Yarışa 5. sırada başlayıp start anında ilk sıraya sıçrayan Leclerc ise yarışı 3. sırada bitirdi. Takım arkadaşı Lewis Hamilton, yarışı 4. sırada bitirdi.

McLaren pilotu Lando Norris 5'inci, Max Verstappen ise 6'ıncı sırada bitirdi.

Haas'tan Oliver Bearman 7'inci, Racing Bulls'un çaylak pilotu Arvid Lindblad 8'inci, Audi'en Gabriel Bortoleto 9'uncu, Alpine'den Pierre Gasly ise 10'uncu sırada yer aldı.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri yarış öncesi kaza nedeniyle piste çıkamadı. Nico Hülkenberg ise start alamadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.