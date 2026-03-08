Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalmıştı.
İtalyan teknik adam, Süper Lig'de Antalyaspor ve Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmalarda takımının başında yer alamamıştı. Sağlık durumunun düzelmesinin ardından yeniden takımın başına dönen 40 yaşındaki teknik direktörün, bugün oynanacak Samsunspor maçı öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptığı öğrenildi. Tedesco'nun, zorlu süreçte oyuncularına moral verdiği ve takıma olan güvenini dile getirdiği belirtildi.
"BENİM YOKLUĞUMDA ORTAYA KOYDUĞUNUZ MÜCADELEDEN MEMNUNUM"
İtalyan çalıştırıcının toplantıda öğrencilerine, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Süper Lig'de üst üste iki maçta puan kaybı yaşadık. Ancak benim yokluğumda ortaya koyduğunuz mücadeleden memnunum. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda hala çok iddialıyız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Takımın başında yeniden sahaya çıkmaya hazır- lanan Tedesco'nun, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte ekibinin çıkış yaka- lamasını hedeflediği belirtiliyor.
Domenico Tedesco'dan teşekkür toplantısı!
Yaşadığı rahatsızlık sonrası takımdan uzak kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesi oyuncularıyla konuştu. İtalyan hoca, "Yokluğumda mücadelenizden memnunum. Ligde ve kupada iyi durumdayız" dedi.
