08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-170'
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
15:30
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
0-0DA
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
16:30
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
16:30
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
15:30
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
15:30
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
15:30
08 Mart
Gent-KV Mechelen
18:00
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
18:30
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
17:00
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
16:00
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
16:00
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
17:30
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
16:00
08 Mart
Getafe-Real Betis
18:15
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-070'
08 Mart
Fulham-Southampton
0-01'
08 Mart
Port Vale-Sunderland
16:30
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
1-030'
08 Mart
Fiorentina-Parma
17:00
08 Mart
Bologna-Verona
17:00
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Domenico Tedesco'dan teşekkür toplantısı!

Yaşadığı rahatsızlık sonrası takımdan uzak kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesi oyuncularıyla konuştu. İtalyan hoca, "Yokluğumda mücadelenizden memnunum. Ligde ve kupada iyi durumdayız" dedi.

calendar 08 Mart 2026 13:31 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 13:35
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan teşekkür toplantısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalmıştı.

İtalyan teknik adam, Süper Lig'de Antalyaspor ve Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmalarda takımının başında yer alamamıştı. Sağlık durumunun düzelmesinin ardından yeniden takımın başına dönen 40 yaşındaki teknik direktörün, bugün oynanacak Samsunspor maçı öncesinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptığı öğrenildi. Tedesco'nun, zorlu süreçte oyuncularına moral verdiği ve takıma olan güvenini dile getirdiği belirtildi.

"BENİM YOKLUĞUMDA ORTAYA KOYDUĞUNUZ MÜCADELEDEN MEMNUNUM" 

İtalyan çalıştırıcının toplantıda öğrencilerine, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Süper Lig'de üst üste iki maçta puan kaybı yaşadık. Ancak benim yokluğumda ortaya koyduğunuz mücadeleden memnunum. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda hala çok iddialıyız" ifadelerini kullandığı aktarıldı. 

Takımın başında yeniden sahaya çıkmaya hazır- lanan Tedesco'nun, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte ekibinin çıkış yaka- lamasını hedeflediği belirtiliyor.



 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
