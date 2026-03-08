08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
13:30
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
15:30
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
14:15
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
16:30
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
16:30
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
15:30
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
15:30
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
15:30
08 Mart
Gent-KV Mechelen
18:00
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
18:30
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
17:00
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
16:00
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
16:00
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
17:30
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
16:00
08 Mart
Getafe-Real Betis
18:15
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
13:30
08 Mart
Fulham-Southampton
15:00
08 Mart
Port Vale-Sunderland
16:30
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
14:30
08 Mart
Fiorentina-Parma
17:00
08 Mart
Bologna-Verona
17:00
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Göztepe, galibiyete hasret kaldı

Süper Ligin güçlü ekiplerinden Göztepe, son 5 mücadelede 3 puan alamadı.

calendar 08 Mart 2026 12:37
Haber: AA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe, galibiyete hasret kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trendyol Süper Lig'de 25. haftaya 42 puanla giren Göztepe, son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'e etkili bir başlangıç yapan ve ilk yarıyı 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayarak 4. sırada tamamlayan Göztepe, sezonun ikinci yarısında ise istediği sonuçları alamadı.

Bu sezon Avrupa hedefi koyan ve ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, 18. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etmeye başarırken, 19. haftada Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Ligin 20. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra ise galibiyet yüzü görmedi.

TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kalan Göztepe, 22. haftada Zecorner Kayserispor maçından da aynı sonuçla ayrıldı.

Sonraki hafta Beşiktaş deplasmanından 4-0'lık mağlubiyet yaşayan ve bu sezon kalesinde ilk kez 4 gol gören İzmir temsilcisi, 24. haftada sahasında ikas Eyüpspor ile yine golsüz berabere kaldı.

Ligin 25. haftasında dün RAMS Başakşehir'e konuk olan Göztepe, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Son 5 maçta galibiyet alamayan, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sadece 3 puan alabilen sarı-kırmızılılar, ligde 6. sıraya kadar geriledi.

YENİ TRANSFERLERDEN 1 GOL KATKISI

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Göztepe'de, Junior Olaitan Beşiktaş'a, Rhaldney Portekiz ekibi Alverca'ya, Ruan Sakaryaspor'a, Ahmed Ildız da Çorum FK'ye transfer oldu.

Kadrosuna Brezilyalı hücumcular Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile Jeh, İsviçreli hücumcu Alexis Antunes, Ganalı orta saha Musah Mohammed, kaleci Mehmet Şamil Öztürk ve Bulgar Filip Krastev'i dahil eden sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden ise beklediği katkıyı alamadı.

Brezilyalı oyuncular Guilherme, Jeh, Musah Mohammed ve Filip Krastev henüz gol veya gol pası katkısı sunamazken, İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes de 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Son 5 maçta sadece 1 gol atabilen Göztepe, 5 haftada kalesinde gördüğü 6 golle bu sezon kalesinde toplam 18 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takım ünvanına sahip Galatasaray ile aynı gol yeme sayısına ulaştı.

  
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.