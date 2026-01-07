Cleveland Cavaliers forveti Max Strus'un sahalara dönüşü bir kez daha ertelendi.Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Strus, sol ayağındaki kırık nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından en az bir ay daha forma giyemeyecek.Strus, sezon öncesi antrenmanlar sırasında "Jones kırığı" olarak bilinen ve serçe parmakla ayağın tabanı arasındaki kemiği etkileyen bir kırık yaşamış, 26 Ağustos'ta ameliyat olmuştu.Cavaliers, yapılan son kontroller ve görüntüleme sonuçlarının ardından kırığın tamamen iyileşmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Strus ameliyat olduğunda, basketbol aktivitelerine üç ila dört ay içinde dönmesi bekleniyordu.Kulüp ayrıca Strus'un, ameliyatı gerçekleştiren Dr. David Porter ile birlikte takımın sağlık ve performans ekibi tarafından önümüzdeki dört hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağını bildirdi.Max Strus, geçtiğimiz sezon Cavaliers formasıyla 50 maçta görev almış, bunların 37'sine ilk beşte başlamış ve 9,4 sayı, 4,3 ribaund ile 3,2 asist ortalamaları yakalayarak Cleveland'ın Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlamasında önemli rol oynamıştı.Cleveland Cavaliers, Salı gecesi Indiana Pacers deplasmanına çıkmadan önce 20 galibiyet ve 17 mağlubiyetlik dereceyle Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada bulunuyor.