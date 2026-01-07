07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Cavaliers'ta Max Strus 1 ay daha yok

Cleveland Cavaliers forveti Max Strus'un sahalara dönüşü bir kez daha ertelendi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Strus, sol ayağındaki kırık nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından en az bir ay daha forma giyemeyecek.

Strus, sezon öncesi antrenmanlar sırasında "Jones kırığı" olarak bilinen ve serçe parmakla ayağın tabanı arasındaki kemiği etkileyen bir kırık yaşamış, 26 Ağustos'ta ameliyat olmuştu.


Cavaliers, yapılan son kontroller ve görüntüleme sonuçlarının ardından kırığın tamamen iyileşmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Strus ameliyat olduğunda, basketbol aktivitelerine üç ila dört ay içinde dönmesi bekleniyordu.

Kulüp ayrıca Strus'un, ameliyatı gerçekleştiren Dr. David Porter ile birlikte takımın sağlık ve performans ekibi tarafından önümüzdeki dört hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağını bildirdi.

Max Strus, geçtiğimiz sezon Cavaliers formasıyla 50 maçta görev almış, bunların 37'sine ilk beşte başlamış ve 9,4 sayı, 4,3 ribaund ile 3,2 asist ortalamaları yakalayarak Cleveland'ın Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlamasında önemli rol oynamıştı.

Cleveland Cavaliers, Salı gecesi Indiana Pacers deplasmanına çıkmadan önce 20 galibiyet ve 17 mağlubiyetlik dereceyle Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
