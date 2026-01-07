07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
2-262'
07 Ocak
Burnley-M. United
2-266'
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-290'
07 Ocak
Torino-Udinese
1-290'
07 Ocak
Parma -Inter
0-290'
07 Ocak
Benfica-Braga
1-276'

Antalyaspor, hazırlık maçında Ümraniyespor'a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, hazırlık maçında konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 yenildi.

calendar 07 Ocak 2026 23:10
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, hazırlık maçında konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Sezonun ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Eminevim Ümraniyespor, Hesap.com Antalyaspor ile Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde mücadele etti.

İstanbul temsilcisi, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren hazırlık maçının 72. dakikasında Serkan Göksu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Antalya ekibi, 76. dakikada Doğukan Sinik'in attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. Ümraniyespor, 84. dakikada Batuhan Çelik'in golüyle sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
