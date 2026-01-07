07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
2-139'
07 Ocak
Brentford-Sunderland
1-039'
07 Ocak
M.City-Brighton
0-039'
07 Ocak
Fulham-Chelsea
0-039'
07 Ocak
Everton-Wolves
1-039'
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-038'
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-051'
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
0-025'
07 Ocak
Torino-Udinese
0-022'
07 Ocak
Parma -Inter
0-024'
07 Ocak
Benfica-Braga
0-06'

Beşiktaş BOA'yı yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring, dörtlü finalde!

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş BOA'yı 77-68 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrılan Galatasaray Çağdaş Faktoring dörtlü finale katılmaya hak kazanan son takım oldu.

calendar 07 Ocak 2026 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 22:19
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 77-68 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Ev sahibi ekibin hücumdan boş dönüşleri sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendirmeyi başaran Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 5 dakikalık bölüme 14-7 üstünlükle girdi. Mola dönüşünde savunmasını sertleştiren Beşiktaş BOA, 9-0'lık seri yaparak skoru lehine çevirmeyi başardı ve ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte boyalı alanı etkili kullanan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 41-37 galip girdi.


Üçüncü periyota iyi bir savunma performansıyla başlayan ev sahibi ekip, farkı 9 sayıya yükseltti (50-41). Fasaula ve Fraser ikilisinin üretkenliğiyle etkili olan Beşiktaş BOA, savunmadaki etkinliğini bir an kaybedince Galatasaray Çağdaş Faktoring arayı kapatarak farkı azaltsa da siyah-beyazlılar üçüncü çeyreği 54-52 üstünlükle noktaladı.

Sarı-kırmızılılar, Johannes'in üç sayılık basketiyle son çeyrekte skoru lehine çevirerek başladı. Siyah-beyazlı ekip kısa sürede rakibinin basketlerine cevap vererek farkın açılmasına izin vermedi. Beşiktaş BOA'nın hücumlardan sayı kaydedemeden döndüğü bölümleri değerlendiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, 5-0'lık bir seri yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi. Son bölümdeki faul atışlarından boş dönen siyah-beyazlı ekip, arayı kapatma şansını değerlendiremeyince Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadeleyi 77-68 kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonuçla Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: BJK GAİN

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Burak Erkan

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 10, Meltem Yıldızhan 5, Whitcomb 7, Fasaula 20, Fraser 16, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, Toure 5, İlayda Güner, İdil Saçalır

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 9, Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 18, Juhasz 2, Elif Bayram 10, Williams 15, Gökşen Fitik 8, Johannes 5, Derin Erdoğan

1. Periyot: 20-17

Devre: 41-37

3. Periyot: 54-52

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
