Beşiktaş BOA'yı yenen Galatasaray Çağdaş Faktoring, dörtlü finalde!

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 77-68 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.Ev sahibi ekibin hücumdan boş dönüşleri sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendirmeyi başaran Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 5 dakikalık bölüme 14-7 üstünlükle girdi. Mola dönüşünde savunmasını sertleştiren Beşiktaş BOA, 9-0'lık seri yaparak skoru lehine çevirmeyi başardı ve ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.İkinci çeyrekte boyalı alanı etkili kullanan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 41-37 galip girdi.Üçüncü periyota iyi bir savunma performansıyla başlayan ev sahibi ekip, farkı 9 sayıya yükseltti (50-41). Fasaula ve Fraser ikilisinin üretkenliğiyle etkili olan Beşiktaş BOA, savunmadaki etkinliğini bir an kaybedince Galatasaray Çağdaş Faktoring arayı kapatarak farkı azaltsa da siyah-beyazlılar üçüncü çeyreği 54-52 üstünlükle noktaladı.Sarı-kırmızılılar, Johannes'in üç sayılık basketiyle son çeyrekte skoru lehine çevirerek başladı. Siyah-beyazlı ekip kısa sürede rakibinin basketlerine cevap vererek farkın açılmasına izin vermedi. Beşiktaş BOA'nın hücumlardan sayı kaydedemeden döndüğü bölümleri değerlendiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, 5-0'lık bir seri yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi. Son bölümdeki faul atışlarından boş dönen siyah-beyazlı ekip, arayı kapatma şansını değerlendiremeyince Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadeleyi 77-68 kazandı.Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonuçla Dörtlü Final'e yükseldi.BJK GAİNOrkun Yurttaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Burak ErkanPelin Bilgiç 10, Meltem Yıldızhan 5, Whitcomb 7, Fasaula 20, Fraser 16, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, Toure 5, İlayda Güner, İdil SaçalırSmalls 9, Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 18, Juhasz 2, Elif Bayram 10, Williams 15, Gökşen Fitik 8, Johannes 5, Derin Erdoğan20-1741-3754-52