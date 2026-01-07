07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
2-139'
07 Ocak
Brentford-Sunderland
1-039'
07 Ocak
M.City-Brighton
0-039'
07 Ocak
Fulham-Chelsea
0-039'
07 Ocak
Everton-Wolves
1-039'
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-038'
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-051'
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
0-025'
07 Ocak
Torino-Udinese
0-022'
07 Ocak
Parma -Inter
0-024'
07 Ocak
Benfica-Braga
0-06'

Zeren Spor, Dresdner'e set vermedi!

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Zeren Spor, sahasında Almanya'nın Dresdner takımını 3-0 mağlup etti.

calendar 07 Ocak 2026 23:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeren Spor, Dresdner'e set vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Zeren Spor, sahasında Almanya'nın Dresdner takımını 3-0 yendi.

Zeren Spor, ikinci galibiyetine ulaşırken, Dresdner ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)

Zeren Spor: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza Arıcı, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Janset Cemre Erkul, Gatina)

Dresdner: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome (Nestler, Winter, Akimoto, Siksna, Entius)

Setler: 26-24, 25-18, 25-16

Süre: 75 Dakika (27, 25, 23)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
