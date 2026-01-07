Zeren Spor, Dresdner'e set vermedi!

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Zeren Spor, sahasında Almanya'nın Dresdner takımını 3-0 yendi.
Zeren Spor, ikinci galibiyetine ulaşırken, Dresdner ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)
Zeren Spor: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza Arıcı, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Janset Cemre Erkul, Gatina)
Dresdner: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome (Nestler, Winter, Akimoto, Siksna, Entius)
Setler: 26-24, 25-18, 25-16
Süre: 75 Dakika (27, 25, 23)
Zeren Spor, ikinci galibiyetine ulaşırken, Dresdner ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)
Zeren Spor: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza Arıcı, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Janset Cemre Erkul, Gatina)
Dresdner: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome (Nestler, Winter, Akimoto, Siksna, Entius)
Setler: 26-24, 25-18, 25-16
Süre: 75 Dakika (27, 25, 23)