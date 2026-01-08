A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı geçti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında Bulgaristan'ı 37-35 yendi.
Şumnu kentinde oynanan ve Rumen Doru Manea-Radu Iliescu hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 16-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Türkiye, karşılaşmayı da 37-35 kazandı.
Maçın rövanşı, 11 Ocak Pazar günü Ordu'da oynayacak.
Ay-yıldızlılar ön eleme turunu geçmesi durumunda 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele edecek.
Şumnu kentinde oynanan ve Rumen Doru Manea-Radu Iliescu hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 16-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Türkiye, karşılaşmayı da 37-35 kazandı.
Maçın rövanşı, 11 Ocak Pazar günü Ordu'da oynayacak.
Ay-yıldızlılar ön eleme turunu geçmesi durumunda 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele edecek.