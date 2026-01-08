Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi

İspanya Süper Kupa'da Athletic Bilbao'yu 5-0 yenen Barcelona, finale çıktı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao karşılaştı.
Barcelona, Ferran Torres'in 22, Fermin Lopez'in 30, Roony Bardghji'nin 34, Raphinha'nın 38 ve 52. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.
Atletico Madrid ile Real Madrid arasında yarın oynanacak diğer yarı finalin galibi, Barcelona'nın finaldeki rakibi olacak.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao karşılaştı.
Barcelona, Ferran Torres'in 22, Fermin Lopez'in 30, Roony Bardghji'nin 34, Raphinha'nın 38 ve 52. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.
Atletico Madrid ile Real Madrid arasında yarın oynanacak diğer yarı finalin galibi, Barcelona'nın finaldeki rakibi olacak.
Barcelona, Ferran Torres'in golüyle yarı finalde öne geçti! 🔥
🧡🎉SPORX koduyla S Sport Plus yıllık üyelik 2299TL yerine şimdi sadece 1899 TL ➡https://t.co/16IsTwCu9i@ssportplustr
#İşBirliğipic.twitter.com/WfLsB1OlxR
— Sporx (@sporx) January 7, 2026
Fermin Lopez'in farkı 2'ye yükselten golü! 🔥 pic.twitter.com/Vno1prsxFb
— Sporx (@sporx) January 7, 2026
Barcelona gol olup Bilbao kalesine yağıyor! 🤯 pic.twitter.com/gnQIwyAYRQ
— Sporx (@sporx) January 7, 2026
🔸 Raphinha: 2 gol, 1 asist
🔸 Fermin Lopez: 1 gol, 2 asist
🔸 Roony Bardghji: 1 gol, 1 asist
🔸 Ferrans Torres: 1 gol
Barcelona hücum hattı alev alev 🔥 pic.twitter.com/kep6aC1q0m
— Sporx (@sporx) January 7, 2026