07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
2-262'
07 Ocak
Burnley-M. United
2-266'
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-290'
07 Ocak
Torino-Udinese
1-290'
07 Ocak
Parma -Inter
0-290'
07 Ocak
Benfica-Braga
1-276'

Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 5-0 mağlup eden Barcelona, adını finale yazdırdı.

İspanya Süper Kupa'da Athletic Bilbao'yu 5-0 yenen Barcelona, finale çıktı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao karşılaştı.

Barcelona, Ferran Torres'in 22, Fermin Lopez'in 30, Roony Bardghji'nin 34, Raphinha'nın 38 ve 52. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.


Atletico Madrid ile Real Madrid arasında yarın oynanacak diğer yarı finalin galibi, Barcelona'nın finaldeki rakibi olacak. 

