TFF, 108 teknik sorumluyu bahis nedeniyle PFDK'ya sevk etti!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen kişilerle ilgili kararını açıkladı.
Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu isimlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 07 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi.
108 teknik direktör içerisinde şu isimler de yer aldı.
* Gökhan Ünal
* Hakan Keleş
* Mehmet Altıparmak
* Tolgay Kerimoğlu
* Murat Hacıoğlu
* Cüneyt Dumlupınar
* Tuna Üzümcü
* Mustafa Alper Avcı
* Muzaffer Bilazer
* Taner Gülleri
* İlker Avcıbay
