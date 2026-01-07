07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

TFF, 108 teknik sorumluyu bahis nedeniyle PFDK'ya sevk etti!

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda teknik sorumlu olarak görev yapan ve bahis oynadığı tespit edilen isimleri 7 Ocak 2026'dan itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

calendar 07 Ocak 2026 15:40 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 16:23
TFF, 108 teknik sorumluyu bahis nedeniyle PFDK'ya sevk etti!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen kişilerle ilgili kararını açıkladı.

Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu isimlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 07 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi.
108 teknik direktör içerisinde şu isimler de yer aldı.

* Gökhan Ünal
* Hakan Keleş
* Mehmet Altıparmak
* Tolgay Kerimoğlu
* Murat Hacıoğlu
* Cüneyt Dumlupınar
* Tuna Üzümcü
* Mustafa Alper Avcı
* Muzaffer Bilazer
* Taner Gülleri
* İlker Avcıbay







