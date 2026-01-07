Elan Ricardo'nun yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sezon başında Brezilya ekibi Atletico Paranaense'ye kiraladığı Elan Ricardo'nun yeni adresi netleşti.
Geçen sezonun devre arasında Keny Arroyo ile birlikte Beşiktaş kadrosuna katılan Elan Ricardo, beklediği süreyi bulamayarak sezonu tamamlamıştı.
Sezonun başında Atletico Paranaense'ye kiralanan genç oyuncu, burada yalnızca 2 maçta toplam 46 dakika sahada kalabildi ve Brezilya kulübü kiralık sözleşmeyi sonlandırdı.
Kolombiyalı gazeteci Juan David'in aktardığı bilgiye göre, Elan Ricardo artık Kolombiya ekibi Deportes Tolima'da forma giyecek. Beşiktaş'tan 6 aylığına kiralanan oyuncu için Kolombiya ekibi herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayacak.
