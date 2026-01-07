07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-148'
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
0-2DA
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Elan Ricardo'nun yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'tan sezon başında Atletico Paranaense'ye kiralanan Elan Ricardo'nun 6 aylığına bedelsiz olarak Kolombiya ekibi Deportes Tolima'ya kiralandığı öne sürüldü.

calendar 07 Ocak 2026 21:24
Beşiktaş'ın sezon başında Brezilya ekibi Atletico Paranaense'ye kiraladığı Elan Ricardo'nun yeni adresi netleşti.

Geçen sezonun devre arasında Keny Arroyo ile birlikte Beşiktaş kadrosuna katılan Elan Ricardo, beklediği süreyi bulamayarak sezonu tamamlamıştı.

Sezonun başında Atletico Paranaense'ye kiralanan genç oyuncu, burada yalnızca 2 maçta toplam 46 dakika sahada kalabildi ve Brezilya kulübü kiralık sözleşmeyi sonlandırdı.


Kolombiyalı gazeteci Juan David'in aktardığı bilgiye göre, Elan Ricardo artık Kolombiya ekibi Deportes Tolima'da forma giyecek. Beşiktaş'tan 6 aylığına kiralanan oyuncu için Kolombiya ekibi herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
