07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
2-262'
07 Ocak
Burnley-M. United
2-266'
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-290'
07 Ocak
Torino-Udinese
1-290'
07 Ocak
Parma -Inter
0-290'
07 Ocak
Benfica-Braga
1-276'

Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un Wolfsberger Kulübü'nden transfer ettiği Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, Trabzon'a gelerek taraftarlarca coşkuyla karşılandı ve bordo-mavili aileye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

calendar 08 Ocak 2026 00:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Trabzon'a geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un Wolfsberger Kulübünden transfer ettiği oyuncu, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca karşılandı.

Nwaiwu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'da transferinden ve bu ailenin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Taraftarlar için elinden gelenin en iyi mücadeleyi vereceğini vurgulayan Nwaiwu, şunları kaydetti:

"Tabii ki onları da çok sevdiğimi iletmek isterim. İyi giden bir transfer süreci olduğunu ifade ederim ama sonuçlandığı için de ayrca mutluyum. Aileden biri olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'un bana milli takımın kapılarını açacağından, milli takım için bir platform olacağından eminim. Zaten sevdiğim bir kulüp olduğu için Trabzonspor'u tercih ettim."

Transfer sürecinde Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu ile görüştüğünü aktaran Nwaiwu, "Onuachu'yu bir abi, kardeş gibi görüyorum. O da çok olumlu, güzel şeyler söyledi. Teklifi kabul edeceğimi ve burada olacağımı söyledim. Transferde onun da büyük katkısı oldu." dedi.

- "Trabzonspor taraftarının benden beklentisine en iyi şekilde karşılık vermeye çalışacağım"

Nwaiwu, Trabzonspor taraftarının Avrupa'nın ve dünyanın en iyi taraftarları arasında yer aldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Her zaman Trabzonspor taraftarının benden beklentisine en iyi şekilde karşılık vermeye çalışacağım. Benim için önemli olan şeylerden birisi hocamın beni nerede görmek istediği. Çifte pozisyonda yani farklı pozisyonlarda da bulunabiliyorum, oralarda da görev alabiliyorum ama benim için önemli olan şey hocamızın benden beklentilerine karşılık verebilmek, hocamızın isteklerini karşılayabilmek. Gözlemlediğim kadarıyla birbirini seven oyunculardan kurulu bir takım olduğunu görebiliyorum, bir aile ortamı olabildiğini görüyorum. Herkesin destek olduğunu görebiliyorum. Ben de evimdeymiş gibi hissediyorum. Zaten bu aile ortamıyla birlikte, taraftarımızın bize göstereceği destekle birlikte başarılar kazanabileceğimizi düşünüyorum."

Kendisini coşkuyla karşılayan bordo-mavili taraftarlara üçlü çektiren Nwaiwu, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.