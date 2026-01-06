06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-036'
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Fiorentina'da ayrılık ihtimali: Edin Dzeko

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da Edin Dzeko'nun geleceği belirsizliğini korurken, tecrübeli golcü için ayrılık ihtimali masaya yatırıldı.

calendar 06 Ocak 2026 16:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sky Sports'un haberine göre, sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Bosnalı golcüye yurt dışından teklifler olduğu ve tarafların ayrılık ihtimalini masaya yatırdığı öğrenildi.

Fiorentina yönetiminin, tecrübeli oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirdiği ve uygun şartların oluşması halinde ayrılığa onay verebileceği ifade ediliyor. Dzeko cephesinin de daha fazla süre alabileceği bir seçeneğe sıcak baktığı belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon lig ve kupada toplam 18 maça çıkan 39 yaşındaki forvet 2 gol kaydetti, Serie A'daki son 7 karşılaşmada ise sadece bir kez forma giyebildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
