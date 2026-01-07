Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Atlanta Hawks'ın yükselen yıldızı Jalen Johnson'ı özel bir yetenek olarak gördüğünü ve onu Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen ile kıyasladığını söyledi.Bu sezon gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Jalen Johnson, LeBron James'ten oldukça iddialı bir övgü aldı. Mind the Game podcast'inde konuşan LeBron, Johnson'ın potansiyel tavanını Scottie Pippen olarak gördüğünü dile getirdi.diyen James,ifadelerini kullandı.James sözlerini şöyle sürdürdü:Scottie Pippen, 1990'larda Chicago Bulls hanedanlığının her yönüyle motor gücü olarak NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Atlanta'da ise Johnson'ın Pippen'ın izinden gitme yolunda olduğu düşünülüyor.Jalen Johnson, Hawks formasıyla 2025-26 sezonunda kariyerinin en iyi yılını geçiriyor. 34 maçta 23,7 sayı, 10,3 ribaund ve 8,4 asist ortalamaları yakalayan Johnson, All-Star adayları arasında güçlü bir konumda bulunurken, "En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu" ödülünün de erken favorisi olarak görülüyor.Atlanta'nın Trae Young merkezli bir takas sürecine girmesiyle birlikte, Johnson'ın uzun yıllar boyunca franchise'ın yeni yüzü olması bekleniyor.LeBron James, Johnson hakkında sözlerini şöyle tamamladı: