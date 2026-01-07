07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

LeBron'dan Jalen Johnson'a Scottie Pippen benzetmesi

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Atlanta Hawks'ın yükselen yıldızı Jalen Johnson'ı özel bir yetenek olarak gördüğünü ve onu Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen ile kıyasladığını söyledi.

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Atlanta Hawks'ın yükselen yıldızı Jalen Johnson'ı özel bir yetenek olarak gördüğünü ve onu Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen ile kıyasladığını söyledi.

Bu sezon gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken Jalen Johnson, LeBron James'ten oldukça iddialı bir övgü aldı. Mind the Game podcast'inde konuşan LeBron, Johnson'ın potansiyel tavanını Scottie Pippen olarak gördüğünü dile getirdi.

"Tabii ki önünde uzun bir yol var," diyen James, "Ama yetenek açısından baktığınızda; uzun kollu, 2.06-2.08 boylarında, ceylan gibi koşan, çok atletik bir oyuncu. Dış şutunu da geliştirdi," ifadelerini kullandı.


James sözlerini şöyle sürdürdü:
"Potaya baskı kurabilmesi, ribaund alabilmesi ve savunma yapabilmesi… Çoğu pozisyonda 1'den 5'e kadar oyuncuları savunabiliyor. Oyun kurma yeteneği de var ve bunun zamanla daha da gelişeceğini düşünüyorum."

Scottie Pippen, 1990'larda Chicago Bulls hanedanlığının her yönüyle motor gücü olarak NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Atlanta'da ise Johnson'ın Pippen'ın izinden gitme yolunda olduğu düşünülüyor.

Jalen Johnson, Hawks formasıyla 2025-26 sezonunda kariyerinin en iyi yılını geçiriyor. 34 maçta 23,7 sayı, 10,3 ribaund ve 8,4 asist ortalamaları yakalayan Johnson, All-Star adayları arasında güçlü bir konumda bulunurken, "En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu" ödülünün de erken favorisi olarak görülüyor.

Atlanta'nın Trae Young merkezli bir takas sürecine girmesiyle birlikte, Johnson'ın uzun yıllar boyunca franchise'ın yeni yüzü olması bekleniyor.

LeBron James, Johnson hakkında sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu ligde her şey özgüven ve fırsatla alakalı. O fırsatı değerlendirdiğinizde ve özgüveniniz arttığında, 'bunu her gece yapabilirim' demeye başlıyorsunuz. Her zaman triple-double olmayacak, her zaman 15 asist olmayacak. Ama oyunun inceliklerini, doğru oyunu yapmayı öğreniyorsunuz."

