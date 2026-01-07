Pape Habib Gueye: 'Hedefim Premier Lig'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli santrfor Pape Habib Gueye, sezonun ikinci yarısında daha iyi performans sergileyeceklerine inandığını söyledi.



Kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren lacivert-beyazlı takımın oyuncusu Gueye, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Çok sıkı ve yoğun bir çalışmanın içinde olduklarını anlatan 26 yaşındaki golcü oyuncu, "İkinci yarıya az kaldı. İdmanlarımız iyi gidiyor. Sezonun ilk yarısı açıkçası pek iyi değildi. Herkes bunun farkında. Herkes daha fazla maç kazanmak ve puan almak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Futbolda takımların kötü dönemlerinin olabildiğini vurgulayan Gueye,diye konuştu.Sezona Şota Arveladze ile başladıklarını anlatan Senegalli oyuncu,ifadelerini kullandı.Pape Habib Gueye, Premier Lig'de forma giymek istediğini dile getirdi.Senegalli oyuncu,dedi.Süper Lig'de çok iyi forvetlerin olduğunu vurgulayan Gueye,ifadelerini kullandı.Tecrübeli futbolcu, ülkesi Senegal'de efsane isimlerin bulunduğunu, Cristiano Ronaldo'yu ise idol olarak gördüğünü aktardı.Portekizli yıldız gibi çalışmayı çok sevdiğini belirten Gueye,şeklinde konuştu.Kendisini eğlenceli bir kişilik olarak tanımlayan Pape Habib Gueye,ifadelerini kullandı.Lacivert-beyazlı futbolcu, futbolun dışındaki yaşamına ilişkin de açıklamalarda bulundu.Futbolda her şeye hazır olunması gerektiğinin altını çizen Gueye,diye konuştu.Norveç 1. Futbol Ligi'nde (Eliteserien) oynadığı dönemlerde kuzey ülkesinde iyi vakit geçirdiğini vurgulayan Pape Habib Gueye,şeklinde görüş belirtti.