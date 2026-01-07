Oklahoma City Thunder süperstarı Shai Gilgeous-Alexander, takımının son dönemde yaşadığı sıkıntılar hakkında konuştu ve zorlu Aralık ayının ardından gelişimin önemine vurgu yaptı.Marc Spears'a konuşan Gilgeous-Alexander, Thunder etrafında oluşan panik havasına katılmadığını açıkça dile getirdi.diyen Shai,ifadelerini kullandı.Shai, zorlukların genç bir takım için kaçınılmaz olduğunu vurguladı:Sezona NBA'in en iyi derecesi olan 24-1 ile başlayan Thunder, son 10 maçının beşini kaybetti ve bu süreçte Spurs'a karşı üç mağlubiyet aldı. Bu dönem, özellikle maç sonu organizasyonları ve fiziksel takımlara karşı savunma direnci konusunda OKC'nin eksiklerini ortaya koydu.Buna rağmen Gilgeous-Alexander, Thunder'ın her şeyinin merkezinde olmaya devam ediyor. Bu sezon 36 maçta 31,6 sayı, 4,4 ribaund, 6,4 asist, 1,4 top çalma ve 0,7 blok ortalamaları yakalayan Shai, sahadan yüzde 54,8, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 41 isabetle oynuyor.