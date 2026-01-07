07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Shai, OKC'nin son dönemki zorluklarına değindi

Oklahoma City Thunder süperstarı Shai Gilgeous-Alexander, takımının son dönemde yaşadığı sıkıntılar hakkında konuştu ve zorlu Aralık ayının ardından gelişimin önemine vurgu yaptı.




Marc Spears'a konuşan Gilgeous-Alexander, Thunder etrafında oluşan panik havasına katılmadığını açıkça dile getirdi.

"Medya konuşmaları çok yüksek sesle oluyor çünkü çok az farkla kaybettik," diyen Shai, "Ama NBA kariyerimde çok daha zor dönemler yaşadım. Bu yüzden aşırı tepki vermiyorum. Elbette daha iyi olmamız gerekiyor ama bunu zaten biliyorduk. 81-1 gideceğimizi ya da kimseye kaybetmeyeceğimizi düşünmüyorduk," ifadelerini kullandı.


Shai, zorlukların genç bir takım için kaçınılmaz olduğunu vurguladı:
"Lig gelişecek, oyuncular gelişecek, koçlar gelişecek, sistemler gelişecek. Biz de büyümemiz gerektiğini biliyorduk. Hazır olmadığımız ve sandığımız kadar iyi olmadığımız için bazı maçları kaybettik. Bu deneyimleri geçmişte yaptığımız gibi kullanıp onlardan ders çıkaracağız."

Sezona NBA'in en iyi derecesi olan 24-1 ile başlayan Thunder, son 10 maçının beşini kaybetti ve bu süreçte Spurs'a karşı üç mağlubiyet aldı. Bu dönem, özellikle maç sonu organizasyonları ve fiziksel takımlara karşı savunma direnci konusunda OKC'nin eksiklerini ortaya koydu.

Buna rağmen Gilgeous-Alexander, Thunder'ın her şeyinin merkezinde olmaya devam ediyor. Bu sezon 36 maçta 31,6 sayı, 4,4 ribaund, 6,4 asist, 1,4 top çalma ve 0,7 blok ortalamaları yakalayan Shai, sahadan yüzde 54,8, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 41 isabetle oynuyor.

1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
