07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Davinson Sanchez 'dalya'ya hazırlanıyor

Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkacak. Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren Davinson Sanchez, sarı-kırmızılılarla 4 kupa kazandı

calendar 07 Ocak 2026 13:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Davinson Sanchez 'dalya'ya hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Davinson Sanchez, Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak derbide görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak.

Deneyimli savunma oyuncusu, ülkesinin takımlarından America de Cali ve Atletico Nacional'de forma giydikten sonra 2016 yazında Hollanda ekibi Ajax'a transfer oldu. Ajax'ta bir sezon geçiren ve yıldızı parlayan Sanchez, 2017 yazında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın kadrosuna katıldı.

İngiltere ekibiyle 207 maça çıkan Sanchez, 2023 yazında 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.


29 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 69 Trendyol Süper Lig, 11 UEFA Avrupa Ligi, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıktı.

İlk maçı Başakşehir'e karşı

Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı formayla ilk maçını RAMS Başakşehir'e karşı oynadı.

Galatasaray'ın kadrosuna 4 Eylül 2023'te dahil olan Sanchez, Türkiye'deki ilk maçına takıma transfer olduktan 19 gün sonra çıktı. Deneyimli stoper, 23 Eylül'de Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendikleri maçta sarı-kırmızılı formayla görev aldı.

Üç sezonda 4 kupa sevinci

Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren Davinson Sanchez, Türkiye kariyerinde 4 kupa kazandı.

Sanchez, sarı-kırmızılı takımla iki kez Süper Lig ve birer kez Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Golleriyle dikkati çekti

Davinson Sanchez, Galatasaray kariyerinde attığı gollerle öne çıktı.

Savunmadaki başarılı performansının yanı sıra hücumdaki katkısıyla da adından söz ettiren Sanchez, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlardaki 99 maçta 9 gol kaydetti.

Bu sezon 23 karşılaşmaya çıktı

Sanchez, sezon başından beri Galatasaray formasıyla 23 maçta görev aldı.

Süper Lig'de bu sezon 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'da da birer karşılaşmada görev alan Sanchez, bir kez rakip ağları sarstı.

"Devler Ligi"nde finale yükselen Tottenham'ın kadrosundaydı

Davinson Sanchez, 2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa finale yükselen Tottenham'ın kadrosunda bulunuyordu.

Söz konusu sezonda 23 Premier Lig, 8 Şampiyonlar Ligi, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) maçı olmak üzere toplamda 37 karşılaşmada görev alan Sanchez, Liverpool'a karşı 2-0 kaybedilen finalde yedek kulübesinde oturdu.

75 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giydi

Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Futbol Takımı'nda 75 maça çıktı.

Milli ilk müsabakasına 16 Kasım 2016 tarihinde Arjantin ile oynanan Dünya Kupası Elemelerinde çıkan Sanchez, sonrasında Kolombiya Milli Takımı formasıyla 74 kez daha görev aldı.

Tecrübeli oyuncu, ayrıca 16 kez Kupa Amerika'da ve 4 defa da Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terletti.

