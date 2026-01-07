07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Galatasaray, stoper transferini rafa kaldırdı

Galatasaray, Okan Buruk'tan gelen rapor üzerine ara transfer döneminde stoper hamlesinden vazgeçti.

calendar 07 Ocak 2026 09:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, stoper transferini rafa kaldırdı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un raporu üzerine stoper transferinden vazgeçildi.

Buruk, "Gerekirse Singo ve Lemina'yı stoperde oynatabilirim" görüşünü paylaşması üzerine stoper takviyesi Ocak ayı için rafa kalktı.

Sanchez - Abdülkerim ikilisini savunmada kullanan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Arda Ünyay yedek stoper konumunda..

Bu rotasyona sezonun ikinci yarısında Singo ve Lemina da eklenecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
