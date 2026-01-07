Galatasaray, stoper transferini rafa kaldırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un raporu üzerine stoper transferinden vazgeçildi.
Buruk, "Gerekirse Singo ve Lemina'yı stoperde oynatabilirim" görüşünü paylaşması üzerine stoper takviyesi Ocak ayı için rafa kalktı.
Sanchez - Abdülkerim ikilisini savunmada kullanan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Arda Ünyay yedek stoper konumunda..
Bu rotasyona sezonun ikinci yarısında Singo ve Lemina da eklenecek.
