İlkin Aydın kararını verdi: Galatasaray

Galatasaray'da İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Alexia Caratasu için sözleşme kararı verildi.Galatasaray Daikin'in önemli isimlerinden bir olan Alexia Caratasu 2025'e veda ederken yaptığı paylaşım gündem olmuştu. Milli yıldızının "yeni başlangıçlar" paylaşımının ardından takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Gazete Mintonette'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki Rumen asıllı pasör çaprazı, Galatasaray ile devam etme kararı aldı.Galatasaray Daikin'de libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ın sarı-kırmızılı kulüple yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi.Adı transfer ile ilgili çeşitli kulüplerle anılan ve Galatasaray'daki geleceği merak edilen İlkin Aydın kararını verdi. Oyuncu sarı-kırmızılı kulüp ile yeniden anlaştı.Pasör çaprazı arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Rus pasör çaprazı Vita Akimova'yla ilgilendiği öğrenildi. Volleyball Universe'ün haberine göre; Gelecek sezon takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray, Vita Akimova'ya transfer teklifi yaptı.Galatasaray Daikin ayrıca Zeren Spor forması giyen Anna Lazareva'yla da ilgileniyor.