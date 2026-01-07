07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

İlkin Aydın kararını verdi: Galatasaray

Adı transfer ile ilgili çeşitli kulüplerle anılan ve Galatasaray'daki geleceği merak edilen İlkin Aydın kararını verdi.

calendar 07 Ocak 2026 15:14
Fotoğraf: AA
İlkin Aydın kararını verdi: Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Galatasaray'da İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın ve Alexia Caratasu için sözleşme kararı verildi.

Galatasaray Daikin'in önemli isimlerinden bir olan Alexia Caratasu 2025'e veda ederken yaptığı paylaşım gündem olmuştu. Milli yıldızının "yeni başlangıçlar" paylaşımının ardından takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. Gazete Mintonette'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki Rumen asıllı pasör çaprazı, Galatasaray ile devam etme kararı aldı.

Galatasaray Daikin'de libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ın sarı-kırmızılı kulüple yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi.


İLKİN AYDIN İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Adı transfer ile ilgili çeşitli kulüplerle anılan ve Galatasaray'daki geleceği merak edilen İlkin Aydın kararını verdi. Oyuncu sarı-kırmızılı kulüp ile yeniden anlaştı.

AKIMOVA'YA TEKLİF YAPILDI

Pasör çaprazı arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Rus pasör çaprazı Vita Akimova'yla ilgilendiği öğrenildi. Volleyball Universe'ün haberine göre; Gelecek sezon takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray, Vita Akimova'ya transfer teklifi yaptı.

LAZAREVA GÜNDEMDE

Galatasaray Daikin ayrıca Zeren Spor forması giyen Anna Lazareva'yla da ilgileniyor.

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
