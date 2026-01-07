07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Beşiktaş'tan transfer açıklaması: "Bambaşka bir takım geliyor"

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, transfer çalışmaları için "Prensipte anlaştığımız oyuncular var, bambaşka bir takım geliyor" dedi.

calendar 07 Ocak 2026 15:18
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'tan transfer açıklaması: 'Bambaşka bir takım geliyor'
Süper Lig'e verilen devre arasında hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş'ta futbol koordinatörü Serkan Reçber, transfer süreci ve takımın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Reçber, mevcut tablonun farkında olduklarını vurgulayarak, kadroya doğrudan katkı verecek isimler için çalıştıklarını söyledi.

"MEVCUT DURUMUN FARKINDAYIZ"



Serkan Reçber, "Mevcut durumun farkındayız, öz eleştiri yapıyoruz. Bunu çözmek için biraz da transfere ihtiyacımız var. Sorunu biliyoruz, çözümü de bizde" ifadelerini kullandı.

"PRENSİPTE ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR" 

Transfer stratejilerine de netlik kazandıran Reçber, "Biz ara değil, ana oyuncu istiyoruz. Prensipte anlaştığımız oyuncular var, kulüp tarafında ilerliyoruz. Afrika Kupası'nda olan futbolcular var, ligleri devam eden ve İngiltere'den oyuncular var. Beşiktaş'ımıza en doğru katkıyı yapacak isimler için uğraşıyoruz" dedi.

"BAMBAŞKA BİR TAKIM GELİYOR"

Taraftara da mesaj gönderen Reçber, sabır çağrısında bulunarak şu sözleri kullandı:

"Sabretsinler, güvensinler. Beşiktaş için en iyisini yapacağız. Bambaşka bir takım geliyor; hem oyun olarak, hem duygu olarak, hem de coşku olarak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
