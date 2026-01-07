Rafa Silva Beşiktaş'ı çıldırtacak!

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta ayrılmayı kafasına koyan Rafa Silva, dün yine takım antrenmanında yer almadı.



Saha kenarında topla kısa bir çalışma yapan Portekizli yıldız, zaman zaman topun üzerine oturarak etrafı seyretti.





İYİ BONSERVİS OLMADAN AYRILIK YOK





Tecrübeli oyuncu için kulübe şu ana kadar resmi bir teklif gelmediği öğrenilirken, yönetimin de iyi bir bonservis bedeli almadan Rafa'yı göndermeye niyeti olmadığı öğrenildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.







