Galatasaray'a localardan servet

RAMS Park'ta 224 locaya sahip olan Galatasaray, loca sahiplerine artı 2 yıllık uzatma teklifinde bulunmuştu.
Localarını önümüzdeki sezonlarda kaybetmek istemeyen taraftarların çoğundan olumlu geri dönüş geldi.
Yenilenen localardan şu ana kadar yaklaşık 150 milyon TL gibi önemli bir para kulübün kasasına girdi.2
