10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
13:30
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Sergen Yalçın'dan Enes Ünal'a görüşme: "Beşiktaş'a gel"

Sergen Yalçın'ın bizzat görüştüğü Enes Ünal'ı satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Beşiktaş, bu transferde Fenerbahçe ile yarışıyor.

calendar 10 Ocak 2026 11:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sergen Yalçın'dan Enes Ünal'a görüşme: 'Beşiktaş'a gel'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Stoper, sol bek ve orta saha arayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Sözcü'nün haberine göre Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Bournemouth'tan ayrılmak isteyen Enes Ünal'ı gündemine aldı.

SERGEN YALÇIN: "BEŞİKTAŞ'A GEL"

A Milli Takım ile birlikte Dünya Kupası kadrosunda yer almak için daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olmayı planlayan 28 yaşındaki futbolcuyla Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bir görüşme yaptığı aktarıldı.


Haberde, Tecrübeli hocanın "Beşiktaş'a gel" dediği Enes'in, Beşiktaş'a sıcak bakmaya başladığı öne sürüldü..

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Kara Kartal bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle tamamlamayı hedefliyor. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Enes Ünal için Fenerbahçe de devrede.

Sarı-lacivertli kulübün de yerli rotasyonu konusunda Enes'i kiralamak istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Enes Ünal bu sezon Bournemouth forması ile 9 maça çıkarken 1 gol atabildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.