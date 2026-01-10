Sergen Yalçın'dan Enes Ünal'a görüşme: 'Beşiktaş'a gel'

Stoper, sol bek ve orta saha arayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Sözcü'nün haberine göre Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Bournemouth'tan ayrılmak isteyen Enes Ünal'ı gündemine aldı.
SERGEN YALÇIN: "BEŞİKTAŞ'A GEL"
A Milli Takım ile birlikte Dünya Kupası kadrosunda yer almak için daha fazla süre alacağı bir takıma transfer olmayı planlayan 28 yaşındaki futbolcuyla Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bir görüşme yaptığı aktarıldı.
Haberde, Tecrübeli hocanın "Beşiktaş'a gel" dediği Enes'in, Beşiktaş'a sıcak bakmaya başladığı öne sürüldü..
FENERBAHÇE DE İSTİYOR
Kara Kartal bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle tamamlamayı hedefliyor. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Enes Ünal için Fenerbahçe de devrede.
Sarı-lacivertli kulübün de yerli rotasyonu konusunda Enes'i kiralamak istediği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Enes Ünal bu sezon Bournemouth forması ile 9 maça çıkarken 1 gol atabildi.
