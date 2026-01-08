08 Ocak
Kral ikili, Galatasaray'ın yarısı

Mauro İcardi ve Victor Osimhen, Galatasaray'ın attığı gollerin yüzde 46'sının altına imza attı.

calendar 08 Ocak 2026 09:58 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 09:59
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'de geçen iki sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro İcardi ve Victor Osimhen, kaldığı yerden devam ediyor.

Golleriyle Aslan'ı şampiyonluğa taşıyan kral ikili, bu sezon da takımın skor yükünü sırtladı. Osimhen ve İcardi birlikte sadece Süper Lig'in ilk haftasındaki Gaziantep deplasmanını kaçırdı. Diğer 24 resmi maçın hepsinde bu ikiliden en az 1'i kadrodaydı ve süre aldı.

Galatasaray bu 24 maçta 49 kez ağları sarsarken gollerin yüzde 46'sında Osimhen-İcardi ikilisinin imzası bulunuyor. Sezon ortasında Osimhen 12 gol, İcardi 10 gol-1 asiste ulaştı.

Toplam 23 kez tabelayı değiştiren muhteşem ikili, rakiplerin korkulu rüyas oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
