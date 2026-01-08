Musaba, Fenerbahçe'de ilk peşinde

Samsunspor maçı sonrası verdiği röportajda gözyaşlarını tutamayan, Fenerbahçe'ye gelerek büyük bir takımda oynama hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Anthony Musaba'nın yeni hedefi, kariyerinin ilk kupalarını sarı-lacivertli formayla kaldırmak.
Profesyonel kariyerine 2019-20 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen de adım atan 25 yaşındaki futbolcu, o tarihten bu yana Monaco, Cercle, Heerenveen, Metz, Sheff Wednesday ve Samsunspor'da oynadı ancak hiç kupa kaldırmadı.
25 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Süper Kupa'da bir ilki yaşamak, sezon sonunda ise şampiyonlukla bunu taçlandırmak istiyor.
Fenerbahçe'deki ilk maçında iki asist yapan Musaba'nın, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanacak dev maçta ilk 11'de olması bekleniyor.
