08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Musaba, Fenerbahçe'de ilk peşinde

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Anthony Musaba, kariyerindeki ilk kupasını sarı-lacivertlilerde kaldırmak istiyor.

Samsunspor maçı sonrası verdiği röportajda gözyaşlarını tutamayan, Fenerbahçe'ye gelerek büyük bir takımda oynama hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Anthony Musaba'nın yeni hedefi, kariyerinin ilk kupalarını sarı-lacivertli formayla kaldırmak.

Profesyonel kariyerine 2019-20 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen de adım atan 25 yaşındaki futbolcu, o tarihten bu yana Monaco, Cercle, Heerenveen, Metz, Sheff Wednesday ve Samsunspor'da oynadı ancak hiç kupa kaldırmadı.

25 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Süper Kupa'da bir ilki yaşamak, sezon sonunda ise şampiyonlukla bunu taçlandırmak istiyor.


Fenerbahçe'deki ilk maçında iki asist yapan Musaba'nın, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanacak dev maçta ilk 11'de olması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
