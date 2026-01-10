Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları deplasmanında

Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'na konuk oluyor.
10 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Sarı-Lacivertliler, geride kalan 14 haftada aldığı 13 galibiyetle ikinci sırada bulunurken, Türk Hava Yolları ise 6 galibiyet, 8 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.
