Potada dev derbi: Galatasaray - Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak mücadele beIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek.Müsabakada baş hakem Mehmet Karabilecen olacak. Fatih Arslanoğlu 1. yardımcı hakem, Uğur Akyıldız ise 2. Yardımcı hakem olarak görev yapacak.Galatasaray, ligde oynadığı son maçta Glint Manisa Basket'e konuk olurken 86-75 ile maçtan mağlup ayrıldı. Galatasaray, bu sonuçla ligde 14 maçta 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor.Beşiktaş GAİN ise ligde son olarak Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 101-87 kaybeden siyah beyazlı ekip ligdeki tek mağlubiyetini yaşarken 14 maçta 13 galibiyet ile zirvede bulunuyor.İki takım son olarak 1 Haziran 2025'te karşı karşıya gelirken maçı Beşiktaş 107-85 kazanmıştı.