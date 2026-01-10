10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
13:30
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Potada dev derbi: Galatasaray - Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş Gain karşı karşıya gelecek.

calendar 10 Ocak 2026 09:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Potada dev derbi: Galatasaray - Beşiktaş
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak mücadele beIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek.

Müsabakada baş hakem Mehmet Karabilecen olacak. Fatih Arslanoğlu 1. yardımcı hakem, Uğur Akyıldız ise 2. Yardımcı hakem olarak görev yapacak.


MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Galatasaray, ligde oynadığı son maçta Glint Manisa Basket'e konuk olurken 86-75 ile maçtan mağlup ayrıldı. Galatasaray, bu sonuçla ligde 14 maçta 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş GAİN ise ligde son olarak Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 101-87 kaybeden siyah beyazlı ekip ligdeki tek mağlubiyetini yaşarken 14 maçta 13 galibiyet ile zirvede bulunuyor.

SON DERBİYİ BEŞİKTAŞ KAZANDI

İki takım son olarak 1 Haziran 2025'te karşı karşıya gelirken maçı Beşiktaş 107-85 kazanmıştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
