10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
13:30
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Guendouzi'den Tedesco'ya: "Derbi için hazır geldim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız orta saha Matteo Guendouzi, dün takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Domenico Tedesco ile bir süre sohbet eden deneyimli oyuncu, kupayı kazanırken takıma yardımcı olmak istediğini söyledi.

calendar 10 Ocak 2026 09:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Guendouzi'den Tedesco'ya: 'Derbi için hazır geldim'
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, dün takım arkadaşları ile tanışıp ilk antrenmanına çıktı.

Herkesle tek tek selamlaşan Fransız oyuncu, ardından da çalışmanın tamamında yer aldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco ile bir mini toplantı yapan Guendouzi, bugün oynanacak karşılaşma için forma istedi.


Fizik durumunun yanı sıra moral olarak da çok iyi olduğunu belirten Fransız oyuncu, G.Saray ile oynanacak kritik final maçında şans verilmesi halinde sahaya çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

"BU MAÇA HAZIR BİR ŞEKİLDE GELDİM"

Bu tarz maçları kariyerinde çok defa oynadığının altını çizen oyuncu, şu sözlerle hocasından ilk 11 şansı istedi: "Kupayı kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ben de bu maça hazır bir şekilde geldim ve oynamak istiyorum. Bir an önce F.Bahçe taraftarının önüne çıkmak, takım arkadaşlarımla başarıya ulaşmak istiyorum. Karar sizin ama bilmenizi isterim ben tam konsantrasyon ile maça hazırım."

6 MİLYON EURO ALACAK

30 milyon Euro bedelle F.Bahçe'ye imza atan Matteo Guendouzi, dün takım arkadaşlarına hemen uyum sağladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki taktik ağırlıklı çalışmaya dahil olan oyuncu, sempatik hareketleri ile de dikkat çekti. Bu arada Guendouzi'nin sezon başına 6 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
