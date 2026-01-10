10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
13:30
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Galatasaray'a Danimarkalı stoper: Zaniolo detayı

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Udinese forması giyen 23 yaşındaki Danimarkalı stoper Thomas Kristensen'i gündemine aldı.

calendar 10 Ocak 2026 09:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Danimarkalı stoper: Zaniolo detayı
Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
 
Sarı-kırmızılıların, Serie A temsilcisi Udinese'de forma giyen Thomas Kristensen için nabız yokladığı öğrenildi.
 
Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da, 23 yaşındaki Danimarkalı savunmacı öne çıkan adaylardan biri oldu.
 
GALATASARAY'A ÖNERİ
 
Sezon başında Nicolo Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katan Udinese ile temaslarını sürdüren Galatasaray'a İtalya'dan dikkat çekici bir önerinin gelebileceği ifade ediliyor.
 
Udinese yönetimi Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu indirim sağlanması durumunda sarı-kırmızılılara kolaylık sağlamaya sıcak bakıyor.
 
Bonservis bedelinde indirime gidilmesi ve ödeme şartlarında esneklik sunulması halinde, Kristensen transferi için de kapıların açılabileceği belirtiliyor.
 
İki kulüp arasındaki mevcut ilişkilerin bu süreci olumlu yönde etkileyebileceği vurgulanırken, Udinese'nin Kristensen için transfer izni vermeye hazır olduğu aktarıldı.
 
Galatasaray yönetiminin, Zaniolo ile birlikte Danimarkalı stoperin durumunu paket halinde değerlendirdiği, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından sürecin netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi.
 
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
 
23 yaşındaki Danimarkalı stoper Thomas Kristen'in Udinese ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
 
9 milyon Euro değeri bulunan genç futbolcu, Danimarka U21 takımında da 18 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
