Galatasaray'a Danimarkalı stoper: Zaniolo detayı

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-kırmızılıların, Serie A temsilcisi Udinese'de forma giyen Thomas Kristensen için nabız yokladığı öğrenildi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da, 23 yaşındaki Danimarkalı savunmacı öne çıkan adaylardan biri oldu.

GALATASARAY'A ÖNERİ

Sezon başında Nicolo Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katan Udinese ile temaslarını sürdüren Galatasaray'a İtalya'dan dikkat çekici bir önerinin gelebileceği ifade ediliyor.

Udinese yönetimi Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu indirim sağlanması durumunda sarı-kırmızılılara kolaylık sağlamaya sıcak bakıyor.

Bonservis bedelinde indirime gidilmesi ve ödeme şartlarında esneklik sunulması halinde, Kristensen transferi için de kapıların açılabileceği belirtiliyor.

İki kulüp arasındaki mevcut ilişkilerin bu süreci olumlu yönde etkileyebileceği vurgulanırken, Udinese'nin Kristensen için transfer izni vermeye hazır olduğu aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin, Zaniolo ile birlikte Danimarkalı stoperin durumunu paket halinde değerlendirdiği, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından sürecin netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

23 yaşındaki Danimarkalı stoper Thomas Kristen'in Udinese ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

9 milyon Euro değeri bulunan genç futbolcu, Danimarka U21 takımında da 18 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.