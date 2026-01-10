10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
15:15
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
13:30
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
16:00
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
16:00
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Beşiktaş'tan kıran kırana Tavares pazarlığı!

Sol bekte Vasco'dan Lucas Piton'u beklemeye alan Beşiktaş, Lazio'dan Portekizli Nuno Tavares'e rotasını kırdı. İtalyan ekibinde mutsuz olan 25 yaşındaki savunma oyuncusu için tüm şartlar zorlanıyor.

calendar 10 Ocak 2026 10:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan kıran kırana Tavares pazarlığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın transferde öncelik verdiği pozisyon olan sol bekte, flaş gelişmeler yaşanıyor.

Vasco'dan Lucas Piton transferini ödeme krizi nedeniyle beklemeye alan siyah beyazlılar, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Serie A ekibi Lazio forması giyen Portekizli yıldız Nuno Tavares için girişimlere başlayan Kara Kartal, ilk görüşmede yüksek bir bonservis bedeliyle karşılaştı.


BEKLENTİ 7 MİLYON EURO

İtalyan devi, sezon başında Arsenal'dan 6 milyon euro'ya aldığı 25 yaşındaki sol bek için bonservis beklentisini yüksek tuttu. Roma temsilcisinin, 7 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Yönetimin, 7 milyon euro'luk talebi aşağı çekmek için kıran kırana bir pazarlık sürecine girdiği, tecrübeli sol beki satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorladığı belirtildi.

BU SEZON TAVARES

Benfica, Arsenal ve Marsily gibi devlerde ter döken Tavares, bu sezon 10 maçta 1 asist katkısı sağladı. 3 kez Portekiz Milli Takımı formasını giydi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
