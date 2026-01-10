Beşiktaş'tan kıran kırana Tavares pazarlığı!

Beşiktaş'ın transferde öncelik verdiği pozisyon olan sol bekte, flaş gelişmeler yaşanıyor.
Vasco'dan Lucas Piton transferini ödeme krizi nedeniyle beklemeye alan siyah beyazlılar, rotasını İtalya'ya çevirdi.
Serie A ekibi Lazio forması giyen Portekizli yıldız Nuno Tavares için girişimlere başlayan Kara Kartal, ilk görüşmede yüksek bir bonservis bedeliyle karşılaştı.
BEKLENTİ 7 MİLYON EURO
İtalyan devi, sezon başında Arsenal'dan 6 milyon euro'ya aldığı 25 yaşındaki sol bek için bonservis beklentisini yüksek tuttu. Roma temsilcisinin, 7 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Yönetimin, 7 milyon euro'luk talebi aşağı çekmek için kıran kırana bir pazarlık sürecine girdiği, tecrübeli sol beki satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorladığı belirtildi.
BU SEZON TAVARES
Benfica, Arsenal ve Marsily gibi devlerde ter döken Tavares, bu sezon 10 maçta 1 asist katkısı sağladı. 3 kez Portekiz Milli Takımı formasını giydi.
