Marco Asensio'nun ustalık dönemi

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, ülkesi İspanya'da gündem oldu. Dünya Kupası'na katılmak isteyen Fenerbahçe'nin Matador yıldızı Marco Asensio için İspanyol basını, "Ustalık sergiliyor" yorumunu yaptı.

Marco Asensio'nun ustalık dönemi
Sezon başı katıldığı Fenerbahçe'nin adeta beyni olan Marco Asensio, İspanya futboluna ne kadar önemli bir figür olduğunu gösterdi.

20 maçta yaptığı 9 gol 5 asist dışında takımın organizasyonunu sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, hayalini kurduğu milli formaya kavuşmak üzere.

İspanya basını, Asensio için, "Yetkililer Asensio'nun performansını takip ediyor. Bireysel olarak zirveye çıkmış durumda. Güvenilir bir grafik çiziyor. Önünde birçok rakibi var." yorumunda bulundu.


AS Gazetesi ise "Marco Asensio'dan ustalık gösterisi. İspanyol oyuncu Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyetinde takımın hücumunu yönetti. Kilit paslarıyla ve atağı organize etmesiyle adeta bir ustalık gösterisi sergiledi. Ceza sahası dışından üç şutla da gol arayışına girdi" değerlendirmesinde bulundu.

