Musaba, transfer ücretini ilk maçta çıkardı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, Samsunspor maçındaki performansıyla ilk maçından transfer ücretini karşıladı ve tüm soru işaretlerini sildi.

calendar 08 Ocak 2026 09:58
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, ilk maçtan adeta fırtına gibi eski.

MALİYETİNİ KARŞILADI

Ademola Lookman, Christopher Nkunku ve Alexander Sörloth gibi yıldızların konuşuldupu bir dönemde Fenerbahçe'nin 5 milyon euro serbest kalma bedeli artı 750 bn euro KDV'ye Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın gelişi çok sönük kaldı! Ancak Hollandalı futbolcu, eski takımına karşı sarı-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçta yaptığı iki asistle Fenerbahçe'yi Süper Kupa'da finale taşıdı.

Musaba; istekli futbolu, skora katkısı ve kulübü sahiplenmesiyle tüm soru işaretlerini sildi. 25 yaşındaki futbolcu, 5 milyon euro'luk maliyetini ilk maçtan çıkardı.

UYUMU MERAKLA BEKLENİYOR


Hollandalı futbolcunun, sağ kanatta Nelson Semedo ile birlikte uyumu ve göstereceği performans büyük bir merakla bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
