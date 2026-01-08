Beşiktaş'ta Agbadou için fark 5 milyon euro!

Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen stoper Emmanuel Agbadou için girişimlerine devam ediyor.
YOĞUN PRES
Fildişi Sahili Milli Takımı ile birlikte Afrika Kupası'nda bulunan Agbadou için Beşiktaş yoğun pres yapıyor.
Transfer için Wolverhampton ile görüşme halinde olan siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmuştu. Pazarlıkların opsiyon maddesi üzerinden devam ettiği ve arada 5 milyon euro'luk bir fark kaldığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki golle de skora katkı sağladı.
