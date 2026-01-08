08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Beşiktaş'ta Agbadou için fark 5 milyon euro!

Beşiktaş'ın Wolverhampton'dan kadrosuna katmak istediği stoper Emmanuel Agbadou için 5 milyon euro'luk fark bulunuyor.

Beşiktaş'ta Agbadou için fark 5 milyon euro!
Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen stoper Emmanuel Agbadou için girişimlerine devam ediyor.

YOĞUN PRES

Fildişi Sahili Milli Takımı ile birlikte Afrika Kupası'nda bulunan Agbadou için Beşiktaş yoğun pres yapıyor.

Transfer için Wolverhampton ile görüşme halinde olan siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmuştu. Pazarlıkların opsiyon maddesi üzerinden devam ettiği ve arada 5 milyon euro'luk bir fark kaldığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki golle de skora katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
