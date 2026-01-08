Nwaiwu transferinde Göç İdaresi operasyonu!

Trabzonspor'un uzun süredir takip ettiği ve sonunda kadrosuna kattığı yeni transferi Nwaiwu, nihayet Trabzon'a adımını attı. Henüz 22 yaşında olan genç futbolcunun transferinin arka planında yaşananlar ise adeta film gibiydi.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Nwaiwu transferi için Avusturya'ya gitti ve bu süreçte kulüp, Nwaiwu'nun transferini hızla sonuçlandırmak için büyük bir çaba sarf etti. Ancak işler, Nwaiwu'nun pasaportunda vize olmaması nedeniyle aksadı.
ACİL KODUYLA GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA
Gece saatlerinde yaşanan bu aksaklık, normal prosedürlerin devre dışı kalmasına sebep oldu.
Trabzonspor yönetimi, hızla devreye girerek, dosyayı "acil" koduyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na iletti.
Saatler süren temaslar ve yoğun girişimler sonucunda, Nwaiwu'nun havaalanından çıkışı sağlandı ve genç futbolcu resmen Türkiye'ye giriş yaptı.
BÜROKRATİK ENGELLER AŞILDI
Trabzonspor, bu transferde yalnızca sportif bir başarıya imza atmakla kalmadı, aynı zamanda bürokratik engelleri aşarak başarılı bir şekilde operasyonu tamamladı. (61 Saat)
