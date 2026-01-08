07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Nwaiwu transferinde Göç İdaresi operasyonu!

Trabzonspor, uzun süredir takip ettiği savunma oyuncusu Nwaiwu'yu kadrosuna kattı. Ancak transferin perde arkasında, oyuncunun vizesiz pasaportu nedeniyle gecikmeli bir gelişme yaşandı.

calendar 08 Ocak 2026 09:38
Fotoğraf: AA
Nwaiwu transferinde Göç İdaresi operasyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un uzun süredir takip ettiği ve sonunda kadrosuna kattığı yeni transferi Nwaiwu, nihayet Trabzon'a adımını attı. Henüz 22 yaşında olan genç futbolcunun transferinin arka planında yaşananlar ise adeta film gibiydi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Nwaiwu transferi için Avusturya'ya gitti ve bu süreçte kulüp, Nwaiwu'nun transferini hızla sonuçlandırmak için büyük bir çaba sarf etti. Ancak işler, Nwaiwu'nun pasaportunda vize olmaması nedeniyle aksadı.

ACİL KODUYLA GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA


Gece saatlerinde yaşanan bu aksaklık, normal prosedürlerin devre dışı kalmasına sebep oldu.

Trabzonspor yönetimi, hızla devreye girerek, dosyayı "acil" koduyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na iletti.

Saatler süren temaslar ve yoğun girişimler sonucunda, Nwaiwu'nun havaalanından çıkışı sağlandı ve genç futbolcu resmen Türkiye'ye giriş yaptı.

BÜROKRATİK ENGELLER AŞILDI

Trabzonspor, bu transferde yalnızca sportif bir başarıya imza atmakla kalmadı, aynı zamanda bürokratik engelleri aşarak başarılı bir şekilde operasyonu tamamladı. (61 Saat)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.