07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Galatasaray'da Rüdiger takibi!

Galatasaray, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan dünyaca ünlü stoper Antonio Rüdiger'i takip listesine ekledi.

calendar 08 Ocak 2026 09:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Rüdiger takibi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yoluna tüm kulvarlarda son sürat devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'da, Real Madrid'li Antonio Rüdiger takip listesinde tutuluyor. İspanyol devinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki savunmacının olası bir transfere olumlu baktığı kaydedildi.

BEDAVA OLURSA ŞİMDİ, OLMAZSA YAZA


Galatasaray'ın bu transfer döneminde stoper için bonservis bütçesi ayırmadığı ancak Rüdiger'in bonservissiz ayrılması durumunda bu transfer için temasa geçeceeği kaydedildi.

Şayet ocak ayında ayrılık olmazsa, yaz transfer döneminde bedavaya kadroya katılması için şimdiden çalışmalara başlanacağı belirtildi.

VEDALAŞMAYA HAZIR

Antonio Rüdiger bu sezon Real Madrid'de 8 resmi maçta oynadı. Eflatun-beyazlıların kadroda yapılanmaya gitmesi sebebiyle Rüdiger'le vedalaşmaya hazır olduğu belirtildi.

SÜREKLİ OYNAMA GARANTİSİ

Antonio Rüdiger'in transfer görüşmeleri kapsamında sürekli oynama garantisi istediği belirtildi.

Sezonun ikinci yarısında Real Madrid'de forma garantisi olmayan Alman futbolcunun Galatasaray'dan da bu durumu talep edeceği aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.