07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Kayserispor, MANU ile anlaştı; uçağa bindirdi!

Kayserispor, Sam Mather'in transferi konusunda Manchester United ile anlaşmaya vardı.

calendar 07 Ocak 2026 15:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kayserispor, MANU ile anlaştı; uçağa bindirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kayserispor, Manchester United'ın genç oyuncusu Sam Mather'in transferi konusunda anlaşma sağladı.

Yaz aylarında Kayserispor'a transfer olmak için anlaşma sağlanan ancak evraklar yetişmediği için gerçekleşmeyen bu transfer için yeniden el sıkışıldı.

BONSERVİSİYLE GELECEK, GERİ ALMA MADDESİ OLACAK


Kayserispor, Mather'in bonservis ücreti ve geri satın alma maddesi üzerinde Manchester United ile anlaşmaya vardı. Genç hücum oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşmaya varıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİNE GİRECEK

Mather, akademi futbolunu geride bıraktıktan sonra profesyonel kariyerine başlamak için Kayserispor'u seçti. 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

AS TAKIM ANTRENMANLARINA KATILDI

Mather, bu sezon Manchester United as takımının antrenmanlarına katıldı. Genç oyuncu, maç kondisyonunu korumak için akademi maçlarında altı kez forma giydi.

Salford / Manchester doğumlu Mather, United'dan FA Gençlik Kupası zaferi ve gençlik ligi maçlarında 30 gol attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.