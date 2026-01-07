Kayserispor, MANU ile anlaştı; uçağa bindirdi!

Kayserispor, Manchester United'ın genç oyuncusu Sam Mather'in transferi konusunda anlaşma sağladı.Yaz aylarında Kayserispor'a transfer olmak için anlaşma sağlanan ancak evraklar yetişmediği için gerçekleşmeyen bu transfer için yeniden el sıkışıldı.Kayserispor, Mather'in bonservis ücreti ve geri satın alma maddesi üzerinde Manchester United ile anlaşmaya vardı. Genç hücum oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşmaya varıldı.Mather, akademi futbolunu geride bıraktıktan sonra profesyonel kariyerine başlamak için Kayserispor'u seçti. 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.Mather, bu sezon Manchester United as takımının antrenmanlarına katıldı. Genç oyuncu, maç kondisyonunu korumak için akademi maçlarında altı kez forma giydi.Salford / Manchester doğumlu Mather, United'dan FA Gençlik Kupası zaferi ve gençlik ligi maçlarında 30 gol attı.